Paro de trenes: qué se sabe de la huelga del jueves 5 de febrero

Este lunes 2 de febrero La Fraternidad, el sindicato que agrupa a los maquinistas de trenes, anunció que este jueves activa un “plan de lucha” ante el rechazo de la propuesta económica de las empresas del sector. En ese sentido, durante este 5 de febrero se llevará a cabo un paro de trenes, por lo que el sistema ferroviario estará paralizado durante la jornada en todo el país. De todos modos, está la posibilidad de que este sea levantado por una conciliación obligatoria, pero el Gobierno aún no tomado la medida.

A continuación, esto es todo lo que se sabe sobre el paro de trenes de este jueves 5 de febrero.

¿Qué reclama La Fraternidad y cuál es la condición para que se levante el paro?

El comunicado de La Fraternidad donde anuncia el paro de trenes de este jueves 5 de febrero

El sindicato fundamenta su decisión de un plan de lucha en dos ejes principales: un reclamo salarial y denuncias sobre el estado de la infraestructura. Respecto a los salarios, el gremio calificó la oferta de recomposición como una “burda oferta” e “insuficiente”, además de señalar una pérdida del poder adquisitivo de entre el 50% y el 60% durante el último año.

El secretario general del gremio, Omar Maturano, es el principal vocero de la protesta, quien explicó los motivos y el alcance del plan de lucha en diversas declaraciones a los medios. Este miércoles señaló que en el día de ayer no se pudo llegar a un acuerdo salarial, por lo que el paro sigue en pie. “Desde que asumió este Gobierno nos deben el 56% a lo que hace a la inflación. Y el 18% a lo que hace nueve meses para atrás”, explicó en diálogo con Radio Mitre.

De todos modos, puntualizó que puede haber una forma de llegar a un acuerdo, pero es solo si acuerdan un aumento acorde a la inflación para el mes de diciembre, sumado a un bono no remunerativo. “Si queremos convivir y sacar esto para adelante, convivamos, pero también conservemos un poco la dignidad, ¿no? Nosotros queremos conservar la dignidad“, dijo en ese sentido.

Omar Maturano ratificó el paro de trenes de este jueves Collage

Cabe recordar que previamente hubo negociaciones en la Secretaría de Trabajo con representantes de las empresas estatales y privadas del sector ferroviario. Sin embargo, los encuentros resultaron infructuosos. El secretario gremial, Sebastián Maturano, declaró ayer que la oferta salarial fue de un incremento de 2% en diciembre, 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo. Desde el sindicato apuntan que es muy por debajo de la inflación estimada y la pérdida salarial real del 15% durante el año pasado.

En cuanto a los problemas estructurales del sistema ferroviario, La Fraternidad expuso una grave preocupación por el estado de las vías y las formaciones, por lo que alertó sobre la falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno.

¿Cuándo y por cuánto tiempo se extenderá la medida de fuerza?

El paro de trenes está programado para el jueves 5 de febrero y tendrá una duración de 24 horas. Según comunicó el gremio el lunes pasado, los servicios retomarán su cronograma habitual a partir del viernes 6 de febrero.

¿Qué líneas y servicios ferroviarios se verán afectados?

La huelga de conductores afectará a la totalidad de las ramas del transporte ferroviario nacional. Esto incluye todas las líneas de pasajeros operadas por Trenes Argentinos Pasajeros, tanto metropolitanas como de larga distancia.

Además, la medida alcanza a los ramales de carga de la firma Belgrano Cargas S.A., con impacto directo en los servicios de las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín. También se verán perjudicadas las compañías privadas Metrovías S.A. y Ferrovías SAC.

Todas las líneas del sistema ferroviario nacional estarán afectadas por la medida de fuerza Nicolás Suárez

¿Qué pasa si el Gobierno dicta la conciliación obligatoria?

Ante la posibilidad de que el Gobierno dicte la conciliación obligatoria, el gremio afirmó que actuará “dentro del marco legal” y acatará la resolución de la Secretaría de Trabajo. En ese sentido, este miércoles Omar Maturano manifestó: “Esperamos lo que dicte”.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, señaló que la conciliación obligatoria “siempre está presente la posibilidad” si la norma lo permite.

¿La Fraternidad contempla otro paro de trenes en el futuro?

El sindicato no descarta profundizar las medidas si no se presenta una oferta superadora. Omar Maturano advirtió que, de no haber respuestas a sus reclamos salariales, realizarán un nuevo paro en marzo, estratégicamente planeado para “cuando la gente vuelva a trabajar y los chicos a clases”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.