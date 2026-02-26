¿Hay paro de colectivos este viernes 27 de febrero?

Este viernes 27 de febrero se realizará un paro impulsado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un espacio que agrupa a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales. La protesta se enmarca en el rechazo a la reforma laboral que ese mismo día será tratada en el Senado.

La pregunta que más se repite entre los usuarios es si habrá paro total del transporte. La respuesta es no. Sucede que la UTA, el premio principal que agrupa a los choferes de colectivos, no se suma a esta medida de fuerza.

El conflicto combina reclamos salariales y la actualización de viáticos en un contexto de suba de costos operativos. Desde el sector sindical sostienen que los salarios quedaron desfasados frente a la inflación y exigen una recomposición urgente. Las empresas de transporte, por su parte, advierten que atraviesan dificultades financieras y reclaman una actualización de subsidios para sostener el servicio.

La convocatoria del Frente de Sindicatos Unidos a un paro y movilización al Congreso este viernes 27 de febrero en rechazo a la reforma laboral Instagram

La fecha elegida no es casual, ya que coincide con el tratamiento legislativo de la reforma laboral, uno de los puntos centrales del conflicto entre el Gobierno y los gremios. Entre los principales puntos de la medida se destacan:

Cese total de actividades por 24 horas en varias líneas.

Impacto en servicios urbanos y suburbanos.

Posibles guardias mínimas en algunas provincias.

Movilizaciones y asambleas en cabeceras y terminales.

En algunas ciudades el funcionamiento podría ser parcial, dependiendo de negociaciones de último momento entre el gremio, las empresas y el Gobierno nacional.

¿Qué otros gremios adhieren al paro?

Además del FreSU, confirmaron su participación en la movilización de este viernes la Central de Trabajadores Argentinos y la CTA Autónoma. También se sumará la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina.

ATE se adhiere al paro y movilización de este viernes 27 de febrero Instagram

En tanto, la Unión Obrera Metalúrgica convocó a una movilización de sus afiliados para este viernes, aunque no anunció un paro total de actividades como el que impulsa el FreSU.

Recomendaciones para los usuarios ante el paro de transporte

Ante la posibilidad de interrupciones en el transporte público, se recomienda:

Consultar el estado de cada línea antes de salir del hogar.

Prever medios alternativos de viaje.

Anticipar traslados en caso de turnos médicos, laborales o educativos.

El alcance definitivo del paro de colectivos este viernes 27 de febrero dependerá de las negociaciones que puedan concretarse en las horas previas.