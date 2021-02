Peligro en Buenos Aires: un grupo de jóvenes “surfea” arriba de los trenes

“Siempre te descubren, después es si te agarran...”. Con esas palabras un joven que suele treparse a los trenes que circulan entre Capital y provincia de Buenos Aires para grafitearlos o “surfear” arriba de ellos advierte uno de los riesgos de los que intenta escapar. Si bien con su accionar pone en peligro su vida y la de los demás pasajeros, él lo describe como un juego: “Un día estábamos completamente aburridos y vimos a Tom Cruise, en Misión Imposible, corriendo arriba de un tren. Dijimos: ‘Lo queremos hacer nosotros. Bueno, hoy es el día’”.

Con la cara tapada a sabiendas de las complicaciones que podría tener por violar la seguridad del tren, este joven conversó con Telefe y describió su actividad como “surfeo de trenes”: “Te ponés arriba de un techo y el movimiento imita exactamente la sensación de estar en una tabla de surf, en una ola”.

Entre el techo y el cielo: peligro en el tren - Parte 1

Según explicó, antes de subirse analizan la electricidad de la máquina, estudian las formas de esquivar los controles y a los otros pasajeros, e intentar determinar los momentos en los que el tren “se sacude” más. “Todo eso tenés que tenerlo en cuenta porque no querés estar arriba y caerte, obvio”, subrayó el joven, que ya fue identificado por Trenes Argentina. Así lo confirmaron fuentes oficiales de esta entidad a LA NACION, y agregaron: “Efectuamos la denuncia y ahora es la Justicia quien se ocupa”.

Tal como señaló el joven, una vez arriba “empezás a innovar, a saltar de un vagón a otro, a correr por todo el tren, te buscás la toma para sacar una foto”. De hecho, por hacerlo, en una ocasión se golpeó con un cable y perdió la cámara.

Entre el techo y el cielo: peligro en el tren - Parte 2

Si bien ya fue identificado y ahora será la Justicia la que determine la pena, lo que él solía hacer para evitar que “lo agarren” era, una vez que el tren estuviera frenado, saltar del techo y correr para escaparse. De hecho, en varias ocasiones, se tiró a las vías entre estaciones, al notar que el tren había frenado por ellos. Entonces, ante la pregunta de si le genera culpa saber que podría generar un accidente, displicente, respondió un sencillo: “No sentís absolutamente nada”.

Con esa misma liviandad, este joven recordó una de las veces en las que temió ser atrapado: “Una vez pasamos Olivos y se frenó el tren en la Quinta presidencial. Yo me lo tomo seguido, y dije: ‘Acá pasa algo. Chau. Nos tenemos que ir’. Tuvimos que tirarnos desde los 3 metros y medio y empezamos a correr como si no hubiera un mañana. Había un puesto de policía y nos enchufaron la trompa del patrullero. Yo me largué a llorar y me le hice el pobrecito. Ellos no entendían absolutamente nada, recién al llamado. ¿Quién se va a creer que hay gente arriba del techo de un tren?”.

Entre el techo y el cielo: peligro en el tren - Parte 3

LA NACION