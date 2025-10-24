Por qué se inundó una zona de Belgrano

Una cañería maestra de agua se rompió este viernes después de las nueve de la mañana en el barrio de Belgrano y generó una importante inundación en la intersección de las calles La Pampa y Ramsay. El incidente, ocurrido a pocos metros de la avenida Figueroa Alcorta, provocó severas complicaciones en el tránsito y el despliegue de un operativo con Bomberos y personal de Defensa Civil en el área.

Qué pasó en Belgrano

El desperfecto que ocurrió en una tubería principal perteneciente a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) generó una masiva fuga de agua que avanzó sobre las veredas, la calle y la zona de los bosques cercanos. Personal técnico y operativo de la compañía se dirigió al lugar para ejecutar maniobras de cierre de válvulas e iniciar las tareas de reparación correspondientes.

Se rompió un caño maestro en Belgrano

Videos difundidos del incidente muestran una considerable salida de líquido que abarca varias cuadras. La inundación generó preocupación entre los vecinos y comerciantes del lugar, quienes observaron cómo el agua cubría rápidamente la calzada.

El antecedente y la postura de la empresa

Desde AySA detallaron que se trata de la segunda rotura registrada en esa zona de la Capital Federal en los últimos meses. La compañía aclaró que en esta oportunidad no es la misma cañería que falló la vez anterior. La empresa estatal que controla estas tuberías no descarta la intervención de factores externos como causa de estos incidentes.

Fuentes de la compañía indicaron que no hubo ninguna variación de presión o evento técnico que pudiera afectar la infraestructura. Por esta razón, investigan otras posibles causas que hayan provocado los desperfectos recurrentes en el área.

Se rompió un caño en Ramsay y La Pampa provocando inundaciones en la zona y complicaciones en el tránsito Alessia Maccioni

Cuál es la situación del tránsito y los servicios

El servicio de agua para los vecinos tendrá una afectación mínima. AySA aseguró que el suministro en los domicilios se compensará desde otros sectores de la Ciudad para garantizar la provisión.

El tránsito sobre la calle La Pampa, entre Ramsay y Figueroa Alcorta, permanecerá interrumpido mientras se extiendan las tareas de reparación. Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y buscar rutas alternativas para circular. La interrupción del tránsito genera demoras y congestión en las avenidas aledañas.

Se rompió un caño de agua en Belgrano

Un viernes complicado para los vecinos de la zona

Tomás, residente de un edificio frente al lugar de la rotura, contó a LN+ que debió salir de urgencia para mover su vehículo. El coche estaba estacionado en la calle y el propietario temía que ingresara agua en el habitáculo.

El personal de un local comercial ubicado en la esquina de la cuadra admitió que no podrían atender al público si el nivel del agua no desciende. Una empleada de esa tienda narró la situación. “Estamos todos bien. La otra vez se inundó, lo arreglaron, pero ahora se volvió a romper de vuelta. Hoy es peor”, afirmó la trabajadora en referencia al panorama complicado por la acumulación de líquido.

Se rompió un caño en Ramsay y La Pampa provocando inundaciones en la zona y complicaciones en el tránsito Alessia Maccioni

Qué organismos trabajan en el lugar

En la zona se desplegó un importante operativo de emergencia para controlar la situación. Los Bomberos de la Ciudad informaron que, hasta el momento, no hubo ninguna vivienda afectada por la inundación. Su principal tarea consiste en drenar el agua acumulada para facilitar los trabajos de reparación.

Además de los bomberos, trabajan en el lugar la Policía de la Ciudad, operarios de Defensa Civil y personal de Emergencias. Desde el gobierno porteño aclararon que el problema no tiene relación con las condiciones climáticas del día.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.