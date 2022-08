Permitirán a estudiantes universitarios argentinos participar de un concurso para conocer las Islas Malvinas

El gobierno de las Islas Malvinas, junto a las embajadas británicas de la región, ampliaron esta semana el concurso dirigido a los estudiantes universitarios que quieran visitar el archipiélago del Atlántico Sur. La iniciativa había sido lanzada a principios de agosto para los jóvenes uruguayos, y ahora se extendió para alumnos de Argentina, Chile y Brasil.

La iniciativa busca promover el intercambio cultural entre los habitantes británicos de las Islas Malvinas y los ciudadanos residentes en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. De acuerdo con las bases del proyecto, la intención es que los estudiantes puedan viajar hacia las islas, con todos los gastos incluidos, durante una semana. El concurso premiará a un estudiante por país.

Para participar, solo se requiere responder a una consigna, que le da nombre al programa. “Why would I like to meet my neighbours in the Falkland Islands?” (”¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos en las Islas Malvinas?”). Los participantes deben responder esa pregunta en un video, de máximo de un minuto de duración, y en inglés.

El concurso se abrió este 17 de agosto para Argentina, Chile y Brasil y estará abierto hasta el 11 de septiembre. Como publicó LA NACION, se apunta a personas activas en redes sociales, para que su experiencia sea expuesta en el mundo digital, según comunicó el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a través de su sitio oficial.

Según el proyecto, se premiará a quienes presenten los “mejores videos”. Los ganadores serán cuatro, uno de cada país participante del proyecto. Cada uno de ellos se alojará con una familia local, con el objetivo de vivir en primera persona cómo es la vida en las islas y poder darle cierta profundidad a la experiencia, que durará una semana.

Según el cronograma anunciado, las embajadas de Argentina, Brasil y Chile publicarán el 22 de septiembre, a través de sus redes sociales, los 10 mejores videos. En tanto, una semana después, el 30 de septiembre, se anunciarán los cuatro ganadores.

Uruguay tiene un esquema diferente. Allí la competencia se extenderá hasta el 28 de agosto. El ganador será anunciado el 12 de septiembre, luego de una presentación especial de los finalistas.

Los ganadores tendrán todos los gastos cubiertos, que serán afrontadas por las misiones diplomáticas de los distintos países. Se incluyen los gastos de transporte, “comidas (desayuno, almuerzo y cena) y un seguro viaje desde su salida hasta su regreso al aeropuerto de la ciudad de origen”.

La iniciativa ofrece la oportunidad de conocer el archipiélago, que posee una belleza singular, las costumbres de sus habitantes y también realizar un recorrido por los sitios históricos marcados por la guerra en 1982.

Cómo participar del concurso

El reglamento vigente del concurso indica que quienes participen del programa deben ser estudiantes regulares que cursen licenciaturas en instituciones de educación superior de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Además, se requiere un nivel de inglés avanzado y tener vigente el pasaporte argentino, brasileño, chileno o uruguayo, según corresponda.

“Para que el viaje pueda ser aprovechado al máximo, es esencial que los participantes puedan comunicarse (escuchar, leer, hablar y escribir) bien en inglés”, se indica en las bases del concurso. Además, se resalta que se valorará que los candidatos sean activos en las redes sociales como “Twitter, Facebook, Instagram, y TikTok”.

Los participantes deberán enviar un correo electrónico con el enlace del video a través de plataformas como YouTube, Facebook, WeTransfer, Google Drive o Dropbox. El tamaño del correo electrónico no deberá superar los 3MB. En el caso de los argentinos, los participantes deben enviar su postulación al mail ukinargentina@gmail.com

Además, se deberá consignar en el mail nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y código postal, curso e institución de educación superior a la que pertenecen. Asimismo, se solicita acompañar la presentación con los perfiles en las distintas redes sociales y también se pueden incluir blogs. A su vez, se requiere copia del certificado de alumno regular universitario.

Una imagen de la capital de las islas Malvinas, en el 40 aniversario del inicio del conflicto del Atlántico Sur

Las bases del concurso aclaran que “la resolución de los videos no será un criterio de selección”, por lo que se permite la presentación de videos realizados desde celulares.

Los videos serán analizados por una comisión “multidisciplinar”, conformada por integrantes de las embajadas. Según se aclara, la comisión seleccionará las obras ganadoras “de acuerdo con los criterios que considere pertinentes y apropiados para la propuesta de la competencia, tales como el conocimiento del tema y la creatividad de la respuesta”.