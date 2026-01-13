Playas de Oro en Villa Carlos Paz: precios y qué hacer

Villa Carlos Paz es uno de los destinos más destacados de Córdoba, en especial en la época de verano. Muchos eligen pasar sus vacaciones allí por su oferta turística. Al momento de decidir qué hacer en esa ciudad, el balneario Playas de Oro suele ser una gran opción, en especial para las familias. En ese sentido, muchos se preguntan qué se puede hacer allí y cuánto cuesta.

Verano 2026 en Villa Carlos Paz

Playas de Oro es un balneario en la costa del río San Antonio. A diferencia de otras playas en Villa Carlos Paz, ofrece amplias zonas de arena, lugares verdes con sombra y varias opciones de comida en las cercanías. Además, la poca profundidad del agua hace que sea un lugar ideal para familias con niños pequeños. El espacio es fácil de reconocer porque está atravesado por el puente Héctor Terzi, uno de los siete puentes de la ciudad.

Se puede llegar por Avenida Cárcano hasta la intersección con calle Madrid, allí se gira y a escasos 150 metros se ingresa al balneario por un puente. Google Maps señala que son unos 15 minutos en auto desde el centro de la ciudad cordobesa. A su vez, hay opciones para llegar en transporte público allí: las líneas de colectivos B5, B6 y SD llegan allí desde el centro. Las líneas Fono Bus y Sarmiento también tienen recorridos directos.

Precios en Playas de Oro de Villa Carlos Paz

El acceso a la playa es gratuito, y los perros están permitidos sin costo adicional. Sin embargo, hay algunos costos que se deben tomar en cuenta para pasar el día allí. Estos son los precios que informó el municipio de Villa Carlos Paz para quienes les interesa ir a los balnearios este año, incluido Playas de Oro:

Estacionamiento : quienes vayan en auto, deben tomar en cuenta que la zona de la Costa del Río tiene estacionamiento controlado. Este cuesta $5000 el turno, que es por todo el día.

: quienes vayan en auto, deben tomar en cuenta que la zona de la Costa del Río tiene estacionamiento controlado. Este cuesta $5000 el turno, que es por todo el día. Asadores, mesas y bancos : el alquiler de estos servicios es de $3000.

: el alquiler de estos servicios es de $3000. Baños: se puede acceder a los baños públicos, pero tienen un recargo de $400.

Qué hacer en Playas de Oro de Villa Carlos Paz

Balneario Playas de Oro, Villa Carlos Paz Municipalidad de Villa Carlos Paz

Playas de Oro es un sitio que invita a pasar el día al aire libre. Principalmente, es una zona elegida por muchos para descansar a la vera del río. Además, muchas familias eligen esta opción para vacacionar, por lo que se destaca por su tranquilidad.

Por otro lado, sus instalaciones con parrillas y mesas sombreadas presentan la posibilidad de hacer asado o disfrutar un picnic. En su cercanía hay algunos locales gastronómicos y de artesanías que también se presentan como un atractivo para recorrer.

Quienes les gusta recorrer y explorar, se puede pasear por el puente Héctor Terzi, explorar senderos cercanos o unirse a caminatas recreativas organizadas en verano.