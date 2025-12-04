Polémica en CABA: presentaron un proyecto para prohibir el uso de autos particulares no habilitados en las aplicaciones de viajes

En medio del fuerte crecimiento de los viajes solicitados en línea, ingresó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca regularizar la actividad de taxis, remises y aplicaciones digitales e impedir el uso de vehículos particulares que no estén habilitados para el traslado de pasajeros.

Se trata de una iniciativa impulsada por el legislador de Unión por la Patria (UP) y vicepresidente primero de la Comisión de Tránsito y Transporte del Parlamento porteño, Alejandro Grillo, mediante el cual se prevé “reorganizar y modernizar” el traslado público–privado de pasajeros.

El texto en cuestión busca realizar una reforma integral del Código de Tránsito y Transporte y consta con más de 66 artículos, mediante los cuales se prevé crear un marco regulatorio unificado, que incluya a las apps y los servicios tradicionales de taxis y remises. Siendo uno de los principales ejes del proyecto la prohibición de que puedan operar vehículos particulares que no cuenten con la habilitación correspondiente para llevar hasta seis pasajeros.

De esta manera, la propuesta del peronista establece que solo podrán operar en la ciudad los vehículos habilitados, conducidos por choferes debidamente registrados y bajo relación laboral formal. Además, se fijan reglas sobre habilitación, seguridad, seguros y condiciones de prestación, que avalen la transparencia y formalidad del sector.

A diferencia de otros proyectos presentados ante la Legislatura, la iniciativa de Grillo reconoce la existencia de apps como Uber, Cabify y Didi, pero exige que estas cuenten con sedes operativas en la ciudad, que se registren ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y tributen por la totalidad de los viajes iniciados en la jurisdicción.

A su vez, las apps tendrán que incorporar un sistema de registro y transmisión de datos en tiempo real hacia un servidor espejo administrado por la Agencia de Sistemas de Información de la ciudad, en el cual deberán volcar toda la información referente a los viajes realizados, la actividad de los conductores, situaciones excepcionales que modifiquen precios y tiempos de espera, entre otras cuestiones.

En cuanto a la situación de los taxis, el proyecto establece que el servicio debe prestarse los 365 días del año durante las 24 horas, por lo que se les exige a los taxistas que cumplan con el horario asignado a la hora de obtener la licencia. También fija que deberán estar conectados durante todo el turno a la app “Taxi BA”.

Por otro lado, en relación a las tarifas, la iniciativa busca fijar actualizaciones automáticas basadas en una fórmula que prevé las variaciones de costos del servicio, de manera tal que se hará cada cuatro meses o cuando el índice supere el 10%, lo que ocurra primero, pero nunca antes de dos meses. Mientras que en cuanto a los métodos de pago sostiene que podrá utilizarse efectivo, tarjetas de crédito y de débito y a través de billeteras virtuales.

El proyecto se inspira en antecedentes normativos de otras jurisdicciones, nacionales e internacionales (como Mendoza, Salta, Chile, España y Francia), pero se adapta a la realidad específica de la ciudad, donde taxis y remises tienen un peso histórico y social sumamente relevante.

Grillo explicó a LA NACIÓN que el proyecto “no busca prohibir, sino profesionalizar y ordenar. Actualmente, estas plataformas operan de hecho en una zona gris y esto impacta directamente en la seguridad. El conductor deberá tener licencia profesional y un vehículo que cumpla con la VTV y los seguros de responsabilidad civil. Esto elevará la calidad del servicio para el pasajero”.

“Además, proponemos crear un ‘servidor espejo’ que permita tener la trazabilidad del viaje. De esta manera, el gobierno de la Ciudad podrá monitorear los datos en tiempo real. Si ocurre un siniestro o un hecho de inseguridad contará con la información precisa para actuar. En definitiva, se trata de cuidar a la gente: tanto al pasajero como al conductor”, agregó.

Las opiniones de los taxistas

Al ser consultados al respecto de la propuesta de Grillo, referentes del sector de los taxis afirmaron a LA NACION: “los autos que trasladen pasajeros en el ámbito de la ciudad tienen que estar habilitados a tal efecto, ya sea como taxi o remís. Perfectamente habilitados por el gobierno porteño. Cumpliendo con la reglamentación, hay en la Ciudad cupos para taxis como para remises. Cumpliendo principalmente con un seguro acorde donde estén contemplados los pasajeros transportados y VTV vigente, con conductores habilitados y registrados en el sistema. Con licencia de conducir profesional que los habilite a transportar pasajeros”.

Y agregaron: “Los taxis van a tener su app que es TaxiBA reversionada, mejorada y aggiornada. Pueden estar conectados en su horario laboral y tomarlo como una herramienta más para sumar pasajeros”. Y concluyeron recordando la importancia de los taxis en el distrito capitalino: “Son un símbolo de la ciudad, forman parte del paisaje”.

En tanto el secretario adjunto de Peones de Taxis, Miguel Soto, explicó a este medio que están “de acuerdo que se busque un marco regulatorio a las aplicaciones, que los requerimientos bajen para el taxi, que los requerimientos sean equilibrados entre el taxi y los autos particulares” y resaltó que “van a ser autos particulares o remises habilitados, con chofer registrado, con controles de seguridad, que pasen por líneas donde se controla todo el auto, que esté en condiciones y también que tenga el requerimiento como seguro para transporte, para que el usuario sepa que está asegurado una vez que sube a ese auto y la persona que lo esté llevando está registrado”.

“Por supuesto, acompañamos el proyecto que impulsa Alejandro Grillo; es un bien para la ciudadanía, es un tema de modernizar la actividad del transporte, en este caso de taxis, remises y particulares”, completó.

LA NACION se comunicó con las principales aplicaciones de traslados de pasajeros que operan en el país, quienes prefirieron evitar hacer declaraciones respecto de la iniciativa