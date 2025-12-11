El servicio del tren Mitre ramal Tigre-Retiro sufrirá una interrupción total a partir del 10 de enero y hasta el 28 de febrero. La medida se extiende por cincuenta días y afecta a los más de 50 mil pasajeros que viajan a diario en esta línea.

¿Por qué el tren Mitre ramal Tigre-Retiro no funcionará durante 50 días?

La interrupción del servicio del ramal Tigre se produce por la ejecución de una serie de trabajos que Trenes Argentinos comenzó hace diez meses. Durante el verano, convivirán dos obras principales. Por un lado, se renovarán las vías del ramal Tigre y se sumarán obras para modernizar el sistema de señalamiento en la terminal de Retiro.

El tren Mitre ramal Tigre-Retiro no funcionará durante 50 días Trenes Argentinos

El objetivo de estos trabajos es avanzar de manera continua y efectiva durante la ventana del verano, un período que registra una menor circulación de pasajeros por las vacaciones. Las autoridades prometieron: “La metodología continua de trabajo y las obras que serán realizadas durante este período permitirán reducir las interrupciones del servicio en el futuro”.

Trenes Argentinos comunicó que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad y se encuentran muy deteriorados. La traza cuenta con más de cuarenta sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria. La empresa explicó: “Se trata de obras que son de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio”.

Tareas específicas de la renovación de infraestructura en el Ramal Tigre

Las obras del ramal Tigre están enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria y son ejecutadas por Trenes Argentinos Infraestructura. El plan contempla la renovación total de cuarenta kilómetros de vía, de los cuales ya se instalaron veinte kilómetros de tendido ferroviario.

Las obras en el Ramal Tigre del tren Mitre contemplan la renovación total de cuarenta kilómetros de vía

Durante el corte se intervendrán 7700 metros en sectores poco accesibles. Se realizará la renovación de vías desde el bajo a nivel Crisólogo Larralde hasta el paso a nivel Laprida y se trabajará desde el bajo a nivel Martín Rodríguez hasta el bajo a nivel Chacabuco. El plan incluye el cuadro de la estación Vicente López y los puentes avenida Figueroa Alcorta y avenida Dorrego.

Los trabajos incluyen la renovación del sistema de tercer riel. Se realizará la desconexión y conexión del sistema de señalamiento, mediante obras que contemplan la intervención de veinticuatro pasos a nivel y veintidós pasos peatonales. Se realizará el recambio de cuatro paragolpes en la estación Tigre y se renovarán veintitrés aparatos de vía y se intervendrán sesenta y cinco puentes o alcantarillas.

Las autoridades explicaron que la magnitud de las tareas, la topografía de la zona y la dificultad en los accesos impiden que los trabajos se realicen durante la noche.

Antecedentes de interrupción del servicio

No es la primera vez que esta línea se ve afectada por obras de renovación durante este año. Por los trabajos nocturnos y los cortes durante fines de semana largos, ya se avanzó en la colocación de veinte kilómetros de vías nuevas. Además, hubo recambio de vías en diez cuadros de estación, la intervención de catorce pasos a nivel y mejoras en doce puentes y alcantarillas de la traza.

El tren Mitre ramal Tigre no funcionará durante 50 días

El ramal Tigre estuvo interrumpido durante nueve días en agosto pasado. Los ramales Mitre y José León Suárez funcionaron de manera limitada en ese período hasta Belgrano R. El ramal Tigre también estuvo interrumpido durante cuatro días en septiembre y durante el fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre pasados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.