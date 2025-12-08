Por qué es mejor dormir de noche: la nueva evidencia del estudio con moscas de la fruta

Según un estudio publicado en la revista Current Biology, donde se analizaron los cambios en las terminales neuronales de la mosca de la fruta, el descanso nocturno es esencial para el reacondicionamiento celular.

Fernanda Ceriani, jefa del Laboratorio de Genética del Comportamiento del Instituto Leloir​​ y una de las participantes argentinas en la investigación, visitó LN+ para detallar la importancia de este avance.

Fernanda Ceriani en LN+

“Hace muchos años que trabajamos a partir de esta mosca super chiquitita. Lo que nos permitió entender que las neuronas cambian su forma a lo largo de los años”, manifestó Ceriani. “Además, el comportamiento de las moscas de la fruta es muy similar al de los humanos: son diurnas, como nosotros”, remarcó.

En palabras de la bióloga, “con la tecnología de alta resolución que empleamos en la investigación, pudimos ver que estas neuronas son importantes para controlar los ciclos de sueño y vigilia”.

Fernanda Ceriani, jefa del Laboratorio de Genética del Comportamiento del Instituto Leloir​​ en su visita a LN+

Lo primordial de dormir de noche

Al referirse a la importancia del descanso nocturno para el reacondicionamiento celular, Ceriani detalló: “La investigación nos hizo entender que las neuronas son muy activas por la mañana y menos por la noche“.

“En el descanso, las mitocondrias de las neuronas se estiran y eso les permite restituir sus membranas. Es decir, renovar sus propiedades para volver a generar energías al día siguiente”, detalló la investigadora y aclaró que “descansar por la tarde no es lo mismo que hacerlo de noche”.

Las moscas de la frutas pueden provocar desagrado pero representan una importancia científica significativa

Cambios estructurales

Consultada sobre las implicancias de los cambios estructurales en nuestro descanso, Ceriani subrayó: “Cambiar te permite ser flexible. Y ser flexible, adaptarte. A lo largo del año, vivimos días en los cuales la cantidad y la calidad de luz es muy distinta. Por este motivo, estos cambios estructurales tienen que estar enfocados para que nuestra red neuronal funcione mejor”.

Otro de los interrogantes planteados en LN+ fue el referido a las horas de descanso que una persona promedio necesita. Pero la jefa del Laboratorio de Genética del Comportamiento del Instituto Leloir aclaró: “No pudimos llegar a determinar la cantidad de tiempo exacto porque trabajamos con drosophila [nombre científico de las moscas de la fruta], y no podemos decirle quedate acá o, quedate allá”.

¿Los argentinos? Noctámbulos

Al cierre de su intercambio, Ceriani hizo referencia a una condición sociológica que atraviesa a gran parte de la población argentina. “Somos una sociedad muy noctámbula: tenemos mucha actividad social de noche y eso interfiere con el descanso”, sostuvo.

En relación al influjo de la iluminación en nuestros dormitorios, Ceriani concluyó: “Apagar la luz no alcanza para engañar a nuestro cerebro. Porque es un órgano que usa, a través de nuestros ojos, unas células especializadas en detectar el momento del día en el que estamos. Aún viviendo en condiciones sin ninguna clave ambiental, nuestro cerebro sabría qué hora es”.