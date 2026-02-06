Argentina podrá exportar más carne a EE.UU.; Juan Pablo Carreira dirigirá la Oficina de Respuesta Oficial
Además, encontraron una medusa gigante en el Mar Argentino; el secuestro de la madre de una conductora de TV sacude a EE.UU.; hoy estará nublado y fresco, y el fin de semana tendrá mucho sol en el AMBA. Estas son las noticias de la mañana del viernes 6 de febrero de 2026
- El Gobierno creó este jueves la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, con el objetivo de desmentir lo que el oficialismo considera noticias falsas. La Oficina estará comandada por Juan Pablo Carreira, un funcionario que es a su vez uno de los principales propagandistas libertarios y que responde al estratega Santiago Caputo. El área, además, será “supervisada” por Manuel Adorni y por su secretario de Prensa, Javier Lanari.
- En el marco de las negociaciones bilaterales, la Argentina y Estados Unidos acordaron ampliar en 80.000 toneladas anuales el cupo de carne bovina que se envía a ese país. Hasta la fecha, la Argentina mantenía un cupo de 20.000 toneladas, por lo que a partir de ahora podrán ubicarse 100.000 toneladas por año, lo que podría sumar hasta US$800 millones adicionales en exportaciones.
- Un increíble hallazgo ocurrió durante la última expedición científica liderada por miembros del Conicet y la Universidad de Buenos Aires. Es que los científicos descubrieron una medusa gigante durante su recorrido por el Mar Argentino. La medusa, conocida comúnmente como medusa fantasma gigante, puede llegar a ser del tamaño de un micro escolar; la vieron con el vehículo de la expedición a 250 metros de profundidad. Su campana puede alcanzar un diámetro de hasta un metro y sus cuatro brazos pueden llegar a ser de hasta diez metros de largo.
- En un caso que genera una fuerte conmoción en Estados Unidos, la popular conductora del programa Today de NBC, Savannah Guthrie, envió el miércoles un mensaje público al presunto secuestrador de su madre, en el que afirmó que su familia está dispuesta a dialogar, pero exige pruebas de que la mujer de 84 años sigue con vida.
- Según el Servicio Meteorológico Nacional este viernes estará relativamente fresco en el AMBA, con una máxima de 23 grados y una mínima de 19 grados, y estará parcialmente nublado. Entre el sábado y el domingo, la temperatura máxima se fijará en 30 grados, con mucho sol.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
