Por qué los más chicos tienen esa fascinación única e inalterable con Lionel Messi

Habían recorrido casi 15 kioscos por Villa Urquiza pero entonces, en plena crisis de las figuritas, todos le decían lo mismo. Por eso, Santino Suárez, de 11 años supo que tenía que ser un buen presagio que ese único paquete que le había conseguido su papá después de semejante odisea, justo ese, el primero que abría, tuviera adentro la figurita de Lionel Messi. Las chances eran bajas, así como las de la Argentina, que cuando empezó el Mundial tenía apenas un 5% de probabilidades de ser campeón y el domingo las convirtió en el 100%. “Es una señal. Vamos a salir campeones. Messi nos va a traer la Copa. Messi te amo”, gritaba Santino mientras se frotaba la figurita del 10 en el corazón. “Yo lo sabía, íbamos a ganar. Messi es lo más grande que hay”, repite ahora, con la voz rasposa de tanto festejar.

¿Por qué le fascina tanto Messi? A Santino le parece obvia la respuesta. “Porque es el número uno. Pero además, es uno de nosotros. No se la cree. Es sencillo. Quiere a los chicos, juega al fútbol con sus hijos además de jugar con los mejores. Lo quiero mucho”, sintetiza.

Santino es solo uno de los miembros de una generación de chicos que aman a Messi. Incluso, entre los chicos a los que no les gusta el fútbol. Ahora los picaditos de los chicos se complicaron. Porque algunos van con la celeste y blanca, otros con la violeta, hay los que compraron la original y la genérica, pero todos, hasta incluso el arquero, todos quieren vestir el número 10, con esas mismas cinco letras en la espalda. Como Facundo, de 10 años, que es arquero, pero ataja con la de Messi. O su hermano Santiago, de 8, que dice que no le gusta el fútbol, salvo si juega Messi. “¿Vos viste los goles que hace Messi? Mirá si Maradona va a ser mejor. Messi es la humildad”, dice Facundo, una y otra vez.

Lionel Messi es el favorito de los niños

Las palabras de la cronista de la Televisión Pública, Sofía Martínez que hicieron emocionar al propio Messi después de la semifinal con Croacia, lo sintetizan tan bien que se hicieron virales: “Más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos. No hay nene que no tenga tu remera. La original, la trucha, la imaginaria o la inventada. Marcaste la vida de todos. Y eso es más grande que ganar cualquier copa del mundo”, dijo.

¿Por qué los chicos aman tanto a Messi? Lejos quedaron los temores de la FIFA de cara a Qatar 2022, cuando tenían dudas de si la generación más joven, esa que se apasiona más por una partida del Fifa en la Play que por un partido real, iba a hacerse eco de este Mundial o si le iba a resultar aburrido o demasiado extenso esos 90 minutos. Los resultados parecen estar a la vista: larga vida al fútbol para las nuevas generaciones.

“Los chicos ven en Messi a un héroe cercano, que es uno de ellos. Y no es menor que esta devoción de los más chicos llegue después de una pandemia que los aisló. En la que todo se hizo virtual, y muchos creían que lo real no iba a ser tan significativo para ellos. Y esto demuestra que nos equivocamos en las predicciones. Lo virtual frente a lo real pierde por goleada. La realidad te conecta con las emociones, te hace sentir vivo. Sos parte de algo que en realidad está ocurriendo. Es una fuerza demoledora”, asegura Marina Manzione, psicoanalista especialista en adolescencia.

Messi con su hijo Thiago JEWEL SAMAD - AFP

“Es un ídolo coetáneo. Tiene su misma edad. O aunque no la tenga, pertenecen a un mismo paradigma generacional. Ellos no lo vieron jugar a Maradona, ellos son de Messi”, explica Beatriz Bakalarz, psiquiatra infantil, miembro del Comité de Familia y Salud Mental de la Sociedad Argentina de Pediatría.

“Maradona no representó emocionalmente para ellos lo que es Messi, simplemente porque es parte de su historia”, apunta.

Los especialistas dicen que las generaciones necesitan sus propios ídolos. No alcanza con la figura de un ídolo de otro tiempo. Necesitan héroes contemporáneos. “Para estos chicos, Maradona pertenece a una mitología, esa que tantas veces les contaron”, dice.

Y hasta vieron sus proezas por YouTube, pero siempre en un tiempo diferido. Ahora Messi es uno de ellos. Es un héroe de este tiempo que toma la realidad, fea, gris, adversa, empatada, que sofoca, que parece que no deja levantar cabeza o hacer una diferencia, y la transforma en algo mejor.

“Este Mundial nos atrapó a todos, nos atravesó a todos. Después de tanto desamparo social, fue como la confirmación del fin de la pandemia. Del encuentro con el otro, de la alegría posible”, apunta Mónica Cruppi, psicoanalista especializada en niñez.

“Mis pacientes siempre hablan de Messi. Generó una conexión emocional muy fuerte. Encarnó valores que quizás ellos no entienden pero que abrazan. La sencillez, el compromiso, la superación, la persistencia, la tenacidad. El abrazar a su país, aun teniendo todo y habiendo podido jugar en otro país, no olvida sus raíces”, apunta.

Antonela Roccuzzo aprovecha el tiempo en Qatar para salir a pasear con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro Instagram: @antonelarocuzzo

Manzione elige una imagen para explicar este fenómeno Messi con los más chicos. Una imagen que resulta muy poderosa para explicar esa característica que dice que ve en el capitán de la Argentina: tiene flow. “A Messi lo veo como un chico sentado con sus bloques, tratando de armar una torre. Se le cae, y vuelve a intentarlo. Se le vuelve a caer y lo vuelve a intentar. Y tan concentrado está frente a lo que hace que desaparece todo lo demás. Y en ese volver a intentar se va transformando. No es el mismo Messi que lo intentó por primera vez. Aprendió, construyó desde ese aprendizaje. Y en ese proceso, fluye. Y finalmente, lo logra. Y ese logro es fluido, es natural, es parte de un proceso que parece obvio pero no lo es”, explica Manzione.

“El flow es un concepto de la psicología positiva que significa fluir. Es tomar conciencia de uno mismo cuando hacés algo de lo que disfrutás, que requiere el uso de fortalezas y también un nivel de desafío creciente para comprometerse con lo que uno va desarrollando. Eso es flow. Es fluir desde el aprendizaje. Las personas que logran mantener y desarrollar esta capacidad son las que logran generar mayor bienestar en sus vidas”, garantiza.