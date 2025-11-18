Por qué no funcionará el tren Mitre este fin de semana extralargo de noviembre

La empresa Trenes Argentinos comunicó la suspensión de uno de los ramales del tren Mitre y la limitación de otros dos durante los cuatro días del próximo feriado de noviembre. La medida obedece a la necesidad de ejecutar trabajos de infraestructura en la traza. El ramal Tigre quedará interrumpido entre el viernes 21 y el lunes 24 del mes, mientras que los servicios a José León Suárez y Bartolomé Mitre no llegarán a la terminal de Retiro.

Por qué no funcionará un ramal del tren Mitre este fin de semana

La suspensión y limitación de los servicios responde a la ejecución de obras de renovación integral de vías en el ramal Tigre y mejoras en el sistema de señalamiento en el ingreso a la estación Retiro. Según un comunicado oficial de la empresa Trenes Argentinos, estos trabajos son indispensables para garantizar la seguridad de la operación y se enmarcan en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

El ramal Tigre estará completamente interrumpido entre el 21 y el 24 de noviembre Trenes Argentinos

Durante los cuatro días del fin de semana largo, los equipos técnicos avanzarán con la renovación de vías y alcantarillas en las zonas de Núñez y Carupá. De forma simultánea, se realizarán tareas en el sistema de señales que regula el acceso de las formaciones a la terminal de Retiro. La empresa aclaró que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas resultan desfavorables para su desarrollo.

El estado de la infraestructura y el avance de los trabajos

Desde Trenes Argentinos calificaron los trabajos como “de carácter urgente”. La justificación reside en la antigüedad de la infraestructura, ya que los durmientes y los rieles en varios tramos poseen más de 40 años. Este deterioro provoca la existencia de más de 40 sectores donde los trenes deben circular a velocidad precautoria, lo que genera demoras y cancelaciones en el servicio diario.

Tren Mitre: obras en la estación Capurá

Las obras actuales forman parte de un plan integral que comenzó en febrero de 2024. Hasta la fecha, se acondicionaron más de 18 kilómetros de vías. El proyecto completo contempla la renovación total de 40 kilómetros de vía, 47 kilómetros de tercer riel, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales.

Para minimizar el impacto en los usuarios, la mayoría de las intervenciones se ejecuta en horario nocturno. No obstante, ciertos sectores de difícil acceso o tramos muy extensos requieren una interrupción prolongada. La empresa explicó que estas “ventanas” de trabajo durante los fines de semana permiten reducir los tiempos a un tercio de lo que demandarían las afectaciones parciales nocturnas.

Las obras beneficiarían a más de 50.000 pasajeros que utilizan la línea a diario en los municipios de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué ramales afecta el corte y en qué fechas

La interrupción de los servicios se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre inclusive. La afectación varía según cada ramal de la línea Mitre:

Ramal Tigre: el servicio estará completamente interrumpido. No circularán trenes en todo su recorrido.

el servicio estará completamente interrumpido. No circularán trenes en todo su recorrido. Ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre: operarán con un recorrido limitado. Los trenes circularán únicamente entre sus respectivas cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a la terminal de Retiro.

Alternativas para viajar durante el fin de semana largo

Trenes Argentinos difundió un listado de medios de transporte alternativos para que los pasajeros puedan planificar sus viajes durante los días de interrupción.

Para los usuarios del ramal Tigre, las opciones son:

Colectivos: líneas 21, 29, 59, 60, 101, 130, 152, 161, 168, 203, 343 y 365.

líneas 21, 29, 59, 60, 101, 130, 152, 161, 168, 203, 343 y 365. Subte: líneas C y D.

líneas C y D. Trenes: ramal Mitre y Tren de la Costa.

Los usuarios pueden optar por las líneas de colectivo 60, 59, 152 o el Subte C como alternativas

Quienes utilicen el ramal Suárez pueden optar por las siguientes alternativas para llegar a Retiro o conectar con otros destinos:

Colectivos: 67A, 78B, 87A, 92, 93C, 107, 114, 130A, 151A, 152, 161, 169, 175, 343 y 670.

67A, 78B, 87A, 92, 93C, 107, 114, 130A, 151A, 152, 161, 169, 175, 343 y 670. Tren: línea Belgrano Norte.

Para los pasajeros del ramal Mitre, las alternativas de transporte sugeridas son:

Colectivos: 21, 41, 71, 76, 92, 93C, 130A, 151A, 152, 203 y 430.

21, 41, 71, 76, 92, 93C, 130A, 151A, 152, 203 y 430. Subte: líneas B, C, D y E en combinación con colectivos.

líneas B, C, D y E en combinación con colectivos. Tren: Tren de la Costa para realizar conexiones.

