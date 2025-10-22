Pronóstico en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias esta semana, según el SMN

Tras varios días de calor y cielo despejado, la primavera se tomará una pausa. O así lo indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió que -si bien se esperan lluvias aisladas durante la jornada de este miércoles- a partir de la noche de este jueves volverán las lluvias fuertes y habrá un marcado descenso de la temperatura.

El parte del organismo nacional detalló que la jornada de mañana estará marcada por el descenso de aire caliente, que dejará una máxima de 30 grados, con una abrupta baja en el mercurio. Por la noche, la veleta rotará hacia el este, con una temperatura de 22ºC.

El viernes, en tanto -y al igual que ocurrió la semana pasada- se repetirá un escenario de inestabilidad con altas probabilidades de precipitaciones en todas las franjas horarias. Se prevé un amanecer con cielo cubierto, viento leve desde el norte y mínima de 16ºC. Las lloviznas se mantendrán durante toda la jornada de forma aislada, con una máxima mucho más baja que las jornadas anteriores: tan solo 21 grados.

Las lluvias este miércoles sobre la Ciudad y el conurbano bonaerense. SMN

Frente a las posibles lluvias intensas, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El fin de semana marcará el inicio de una semana con temperaturas mucho más frescas. El sábado habrá viento desde el sur y se estima una jornada con cielo parcialmente nublado y viento frío, lo que hará que por la tarde se retire la nubosidad y la máxima se mantenga en los 20 grados. El domingo, en tanto, se mantendrá la circulación de aire frío, con cielo parcialmente nublado y temperaturas similares.

El pronóstico del tiempo para los próximos días en la Ciudad. SMN

Las alertas para este miércoles

A su vez, el organismo nacional también emitió una serie de alertas amarillas por tormentas fuertes y vientos para este miércoles 22 de octubre en nueve provincias. El SMN advirtió que serán “fuertes y severas” en algunas zonas y señaló que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las alertas rigen para las provincias de Chaco, Formosa, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Santiago del Estero. Estas áreas serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros.

En tanto, el SMN también señaló que rige una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste en Santa Cruz, con velocidades de entre 40 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 85 kilómetros por hora.