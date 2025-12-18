Qué calles estarán cortadas por la marcha de la CGT contra la reforma laboral

Este jueves 18 de diciembre la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) lleva adelante una movilización en Plaza de Mayo, en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno Nacional impulsa. La jornada de protesta incluye diversas agrupaciones sociales, políticas y sindicales.

Las calles que estarán cortadas por la marcha de la CGT

La central obrera convocó a la movilización en Plaza de Mayo a partir de las 15 horas bajo la consigna “Marchamos contra la reforma laboral en defensa del trabajo de las argentinas y de los argentinos”. Agrupaciones de izquierda también se suman, estas prevén marchas desde el Obelisco para converger en la Plaza de Mayo.

Gran operativo por la marcha de la CGT este jueves 18 de diciembre

La zona más comprometida se extiende desde el Congreso ―donde el Senado trata la reforma laboral― hasta las inmediaciones de Plaza de Mayo, donde se encontraran por la tarde. Las autoridades prevén que las principales arterias afectadas serán la Avenida 9 de Julio, Avenida Corrientes, Paseo Colón y Avenida Alem, ya que, desde temprano, existe movimiento en la zona donde está construido el escenario y presencia de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones.

Se espera que haya movilizaciones a partir del mediodía en distintos puntos del microcentro hacia Plaza de Mayo:

Las dos vertientes de la CTA , lideradas por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, se concentrarán en Diagonal Norte y San Martín, con presencia de gremios como el Suteba y la agrupación política Unidad Popular .

, lideradas por y se concentrarán en Diagonal Norte y San Martín, con presencia de gremios como el y la agrupación política . UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) marcha a partir de las 12 desde Av. de Mayo y 9 de Julio.

(Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) marcha a partir de las 12 desde Av. de Mayo y 9 de Julio. Patria Grande , la agrupación política que tiene a Juan Grabois como principal referente, llamó a marchar desde la esquina de 9 de Julio y Avenida de Mayo, a partir de las 12.

, la agrupación política que tiene a como principal referente, llamó a marchar desde la esquina de 9 de Julio y Avenida de Mayo, a partir de las 12. ATE , que nuclea a los trabajadores del sector público estatal, hará una concentración en Diagonal Norte y San Martín a las 13.

, que nuclea a los trabajadores del sector público estatal, hará una concentración en Diagonal Norte y San Martín a las 13. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se agruparán en la sede la Dirección Nacional de Vialidad, en Julio Argentino Roca 738, desde las 13.30 para luego sumarse a la columna de la CGT.

se agruparán en la sede la Dirección Nacional de Vialidad, en Julio Argentino Roca 738, desde las 13.30 para luego sumarse a la columna de la CGT. Los gremios universitarios se movilizarán desde la esquina de Avenida Belgrano y Piedras. Allí, desde las 13.30, convocó la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) .

se movilizarán desde la esquina de Avenida Belgrano y Piedras. Allí, desde las 13.30, convocó la . El Movimiento Derecho al Futuro , espacio político de Axel Kicillof , se concentrará en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí, a las 14. Se movilizarán, además, numerosos intendentes del peronismo alineados con el mandatario provincial.

, espacio político de , se concentrará en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí, a las 14. Se movilizarán, además, numerosos alineados con el mandatario provincial. La Cámpora , organización que lidera Máximo Kirchner , convocó directamente a la Plaza de Mayo, a las 15.

, organización que lidera , convocó directamente a la Plaza de Mayo, a las 15. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APYT) se movilizará desde Carlos Pellegrini y Perón, a las 15. Irán a la Plaza de Mayo, con la previsión de ingresar por Diagonal Norte.

Puntos de concentracion por la marcha de la CGT de este jueves 18 de diciembre

El Frente de Izquierda (FIT) y los gremios del denominado “sindicalismo combativo” realizan una movilización propia en Carlos Pellegrini y Perón, también desde las 15 horas. Sindicatos como el Sutna (neumático), vertientes internas de gremios (como la Lista Multicolor del Suteba), y movimientos piqueteros como el Polo Obrero se aglutinan allí.

La movilización finalizará con el discurso de los tres secretarios generales de la central obrera: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, en el escenario ubicado en Plaza de Mayo y al finalizar las agrupaciones de izquierda realizan un acto propio en el mismo lugar.

El protocolo de seguridad para la manifestación

El Gobierno implementará el protocolo antipiquetes para evitar cortes de calle durante la manifestación. Este será el primer desafío de Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que sucede a Patricia Bullrich.

La manifestación de la CGT, será el primer desafío de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad Presidencia

Desde la cartera de Seguridad señalaron a LA NACION que “el derecho a manifestarse está garantizado”, pero aclararon que ese derecho “no habilita a cortar calles, rutas ni accesos estratégicos, ni a impedir la libre circulación”.

El protocolo antipiquete se aplica para que las manifestaciones se desarrollen “sin bloquear la vía pública”. Las fuerzas federales están desplegadas para garantizar la circulación, proteger a los ciudadanos y preservar el orden público. Desde el ministerio puntualizaron que “En caso de cortes, se intimará a liberar la traza y, de persistir la situación, se avanzará con el despeje correspondiente”.

El rechazo de la CGT a la reforma laboral

La CGT rechaza la iniciativa oficial porque la considera “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales. La central obrera mantiene su rechazo firme a pesar de que el Ejecutivo eliminó del proyecto el artículo que afectaba uno de los mecanismos de recaudación de los gremios.

Reforma laboral: los puntos secretos

El proyecto de reforma laboral oficial que Javier Milei firmó la semana pasada e ingresó al Congreso para ser tratado por la Cámara de Senadores busca flexibilizar las contrataciones y los despidos. Además, restringe el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales.

El proyecto prevé las siguientes medidas:

Reduce el cálculo indemnizatorio porque se excluyen del conteo final el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo que no integra el salario normal. Además, no se toma más el salario más alto como referencia, sino un promedio, en el caso de aquellos sueldos que tienen ítems adicionales. No se establece un tope y se habilita el pago en cuotas.

porque se excluyen del conteo final el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo que no integra el salario normal. Además, no se toma más el salario más alto como referencia, sino un promedio, en el caso de aquellos sueldos que tienen ítems adicionales. No se establece un tope y se habilita el pago en cuotas. Plantea la creación de un Fondo de Asistencia Laboral , el cual se alimenta del tres por ciento del aporte obligatorio de los empleadores.

, el cual se alimenta del tres por ciento del aporte obligatorio de los empleadores. Permite el pago de salarios en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas.

en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Establece la creación de un banco de horas para distribuir la jornada laboral, con la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de ocho a doce horas.

para distribuir la jornada laboral, con la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de ocho a doce horas. Permite el fraccionamiento de las vacaciones .

. Amplía el número de las actividades esenciales, lo que establece restricciones al derecho a huelga.

Elimina la ultraactividad de los convenios colectivos . Esto busca que prevalezcan los acuerdos por empresa por sobre los que pacte el gremio principal de la actividad.

. Esto busca que prevalezcan los acuerdos por empresa por sobre los que pacte el gremio principal de la actividad. Deja de ser obligatorio para las empresas ser agentes de retención de la cuota sindical .

. Plantea la eliminación de la cuota solidaria , que es la contribución que hace el empleado que no está afiliado al sindicato por la actividad gremial.

, que es la contribución que hace el empleado que no está afiliado al sindicato por la actividad gremial. Crea la figura del “repartidor independiente” para el trabajo de plataforma y la habilitación de la “libertad de formas de contrato”.

