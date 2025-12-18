Este jueves 18 de diciembre la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) lleva adelante una marcha para reclamar en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional, junto con las CTA, los piqueteros, la izquierda y sectores del PJ. La elección de la fecha se debe a que el proyecto oficial sería tratado en la Cámara de Senadores. En ese sentido, muchas personas se preguntan sobre qué calles estarán cortadas hoy por la movilización, y así evitar el tránsito y encontrar alternativas de viaje.

Si bien el Gobierno aplicará el protocolo antipiquetes para evitar cortes de calle durante la manifestación, se espera que varias arterias porteñas se vean afectadas.

La CGT sostiene que el proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado representa “ajuste y precarización” para los trabajadores. Rechaza la iniciativa oficial porque la considera “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales. Este rechazo se mantiene firme a pesar de que el Ejecutivo eliminó del proyecto el artículo que afectaba uno de los mecanismos de recaudación de los gremios.

El consejo directivo de la CGT resolvió la semana pasada convocar a una marcha en contra de la reforma laboral Ricardo Prisupluk

Mapa de cortes: qué calles estarán cortadas por la marcha de la CGT este jueves 18 de diciembre

La central obrera convocó a la movilización en Plaza de Mayo a partir de las 15 bajo la consigna “Marchamos contra la reforma laboral en defensa del trabajo de las argentinas y de los argentinos”. A su vez, se sumarán también agrupaciones de izquierda, que prevén marchas desde el Obelisco para converger en la Plaza de Mayo.

Puntos de concentracion por la marcha de la CGT de este jueves 18 de diciembre

De todos modos, se espera que haya movilizaciones a partir del mediodía en distintos puntos del microcentro hacia Plaza de Mayo:

Las dos vertientes de la CTA , lideradas por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, se concentrarán en Diagonal Norte y San Martín, con presencia de gremios como el Suteba y la agrupación política Unidad Popular .

, lideradas por y se concentrarán en Diagonal Norte y San Martín, con presencia de gremios como el y la agrupación política . UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) marcha a partir de las 12 desde Av. de Mayo y 9 de Julio.

(Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) marcha a partir de las 12 desde Av. de Mayo y 9 de Julio. Patria Grande , la agrupación política que tiene a Juan Grabois como principal referente, llamó a marchar desde la esquina de 9 de Julio y Avenida de Mayo, a partir de las 12.

, la agrupación política que tiene a como principal referente, llamó a marchar desde la esquina de 9 de Julio y Avenida de Mayo, a partir de las 12. ATE , que nuclea a los trabajadores del sector público estatal, hará una concentración en Diagonal Norte y San Martín a las 13.

, que nuclea a los trabajadores del sector público estatal, hará una concentración en Diagonal Norte y San Martín a las 13. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se agruparán en la sede la Dirección Nacional de Vialidad, en Julio Argentino Roca 738, desde las 13.30 para luego sumarse a la columna de la CGT.

se agruparán en la sede la Dirección Nacional de Vialidad, en Julio Argentino Roca 738, desde las 13.30 para luego sumarse a la columna de la CGT. Los gremios universitarios se movilizarán desde la esquina de Avenida Belgrano y Piedras. Allí, desde las 13.30, convocó la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) .

se movilizarán desde la esquina de Avenida Belgrano y Piedras. Allí, desde las 13.30, convocó la . El Movimiento Derecho al Futuro , espacio político de Axel Kicillof , se concentrará en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí, a las 14. Se movilizarán, además, numerosos intendentes del peronismo alineados con el mandatario provincial.

, espacio político de , se concentrará en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí, a las 14. Se movilizarán, además, numerosos alineados con el mandatario provincial. La Cámpora , organización que lidera Máximo Kirchner , convocó directamente a la Plaza de Mayo, a las 15.

, organización que lidera , convocó directamente a la Plaza de Mayo, a las 15. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APYT) se movilizará desde Carlos Pellegrini y Perón, a las 15. Irán a la Plaza de Mayo, con la previsión de ingresar por Diagonal Norte.

En tanto, el Frente de Izquierda (FIT) y los gremios del denominado “sindicalismo combativo” tendrán una movilización propia en Carlos Pellegrini y Perón, desde las 15. Además de los partidos políticos que integran el FIT, se aglutinarán sindicatos como el Sutna (neumático), vertientes internas de gremios (como la Lista Multicolor del Suteba), y movimientos piqueteros como el Polo Obrero. Cuando finalice el acto de la CGT, estas agrupaciones de izquierda harán un acto propio en la Plaza de Mayo.

Por lo tanto, se espera que la zona afectada sea la del Congreso ―donde se tratará en el Senado la reforma laboral― hasta las inmediaciones de Plaza de Mayo, donde los sindicalistas se concentrarán esta tarde. Principalmente, estarán afectadas la Avenida 9 de Julio, Avenida Corrientes, Paseo Colón y Avenida Alem. Ya desde temprano hay movimiento en la zona donde ya está construido el escenario y presencia de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones.

Gran operativo por la marcha de la CGT este jueves 18 de diciembre

La movilización finalizará con los tres secretarios generales de la central obrera: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, dando discurso en un escenario ubicado en Plaza de Mayo.

De todos modos, el Gobierno implementará el protocolo antipiquetes para evitar cortes de calle durante la manifestación. Este será el primer desafío de Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que sucede a Patricia Bullrich.

Desde la cartera señalaron a LA NACION que “el derecho a manifestarse está garantizado”. Sin embargo, ese derecho “no habilita a cortar calles, rutas ni accesos estratégicos, ni a impedir la libre circulación”. En ese sentido, el protocolo antipiquete se aplicará para las manifestaciones se desarrollen “sin bloquear la vía pública”. Las fuerzas federales están desplegadas para garantizar la circulación, proteger a los ciudadanos y preservar el orden público. “En caso de cortes, se intimará a liberar la traza y, de persistir la situación, se avanzará con el despeje correspondiente”, puntualizaron desde el ministerio.

¿De qué trata de la reforma laboral?

El proyecto de reforma laboral oficial que Javier Milei firmó la semana pasada e ingresó al Congreso para ser tratado por la Cámara de Senadores busca flexibilizar las contrataciones y los despidos, restringir el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales. Entre otras cosas, prevé las siguientes medidas:

Reduce el cálculo indemnizatorio porque se excluyen del conteo final el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo que no integre el salario normal. Además, no se toma más el salario más alto como referencia, sino un promedio, en el caso de aquellos sueldos que tengan ítems adicionales. No se establece un tope y se habilita el pago en cuotas.

porque se excluyen del conteo final el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo que no integre el salario normal. Además, no se toma más el salario más alto como referencia, sino un promedio, en el caso de aquellos sueldos que tengan ítems adicionales. No se establece un tope y se habilita el pago en cuotas. Plantea la creación de un Fondo de Asistencia Laboral , que se alimentará del 3% del aporte obligatorio de los empleadores.

, que se alimentará del 3% del aporte obligatorio de los empleadores. Permite el pago de salarios en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas.

en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Establece la creación de un banco de horas para distribuir la jornada laboral, con la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas.

para distribuir la jornada laboral, con la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas. Permite el fraccionamiento de las vacaciones.

Reforma laboral: los puntos secretos