Qué dice el comunicado sobre la toma que las autoridades del colegio Carlos Pellegrini les enviaron a las familias

“Las autoridades no podemos responsabilizarnos de la integridad de las/os estudiantes ni de las acciones que estos tomen en la escuela mientras dure la toma”, advirtió el equipo de conducción de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini en un comunicado enviado a las familias por WhatsApp ayer, miércoles 11.

Ese mismo día, el Centro de Estudiantes votó en asamblea la ocupación del edificio, en medio del paro docente y tras la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Bajo la consigna “Escuela tomada. En defensa de la democracia”, los alumnos impulsaron la medida en rechazo a lo que definen como un clima político “alarmante”.

En el comunicado, las autoridades advirtieron que la medida “impide garantizar las condiciones laborales mínimas del personal” y por lo tanto “quedan suspendidas todas las actividades académicas y administrativas”, las cuales se restablecerán recién cuando se levante la toma.

También indicaron que “deberá cumplirse la restricción del ingreso de adultos a la escuela” y enfatizaron que, mientras dure la medida, las familias deberán asumir la responsabilidad por la integridad y los actos de sus hijos e hijas, ya que “las autoridades no podemos responsabilizarnos”.

Sin embargo, agregaron que mantendrán contacto con la conducción estudiantil con el objetivo de intercambiar novedades y notificaciones durante el desarrollo de la ocupación.

Desde temprano, el movimiento estudiantil comenzó a desplegarse dentro del colegio. Un cartel de cartulina colgado en la entrada principal avisaba: “COLEGIO TOMADO”. Adentro, los estudiantes se organizaron en comisiones por turnos. Hay quienes limpian, cocinan, se encargan de la comunicación o de la seguridad del edificio. Algunos pasan la noche en la escuela; otros colaboran algunas horas y regresan a sus casas a dormir o buscar ropa, comida o abrigo. Las puertas del establecimiento se mantienen abiertas durante el día, pero se cierran por la noche, “por una cuestión de seguridad”, según explicaron los representantes del CECaP.

La escena que se vive en el Pellegrini, se enmarca en un contexto más amplio: en las últimas 48 horas, distintas escuelas y facultades también se sumaron a acciones similares. El Colegio Nacional de Buenos Aires, que al igual que el Pellegrini depende de la UBA, también está tomado desde ayer tras una asamblea estudiantil. A esto se suma la ocupación de dos facultades: Filosofía y Letras y Ciencias Sociales. Además, desde el Ministerio de Educación porteño confirmaron a este medio que al menos seis escuelas secundarias de la Ciudad están tomadas.

Las razones de la toma

Delfina Carbajal, presidenta del Centro de Estudiantes, y Laura Zukerfeld, secretaria general, hablaron con LA NACION sobre los motivos de la medida y detallaron cómo se resolvió. “Fue una discusión larga y no fue fácil, pero entendimos como juventud y como centro de estudiantes que hoy la democracia está en peligro y que tenemos la posibilidad y la obligación de defenderla”, expresaron.

Coincidieron en que la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actuó como disparador de la toma, aunque remarcaron que no fue la única causa. “Entendemos que no podemos permitir que hoy se indique a quién se puede votar y a quién no. Eso nos remite a momentos de dictadura”, afirmaron.

Ambas referentes del CECaP insistieron en que el reclamo va más allá de un posicionamiento partidario o ideológico. “Nos preocupa la situación democrática, pero también cuál va a ser nuestro futuro. Acompañamos la lucha de los jubilados, de los trabajadores del Garrahan, de los docentes”, detallaron.

Y agregaron: “Esto no es una cuestión partidaria. Más allá de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, la preocupación es general y colectiva, porque afecta a la república y al sistema democrático”.

La toma fue votada en una asamblea que, según explicaron, tuvo dos momentos: uno informativo y otro resolutivo. Durante la toma, el funcionamiento interno de la escuela quedó en manos del estudiantado. Hay guardias, horarios rotativos, roles definidos. Las decisiones importantes se debaten en asamblea, que continúa en estado permanente y que definirá los próximos pasos. Según indicaron las voceras del centro, por ahora no hay una fecha estipulada de finalización de la medida.

El comunicado que les llegó a las familias

“Estamos en asamblea permanente, se va viendo día a día”, explicaron. Está prevista una nueva reunión el viernes para evaluar la continuidad.

Mientras tanto, las autoridades del Pellegrini reiteraron en su comunicación a las familias que la escuela no puede garantizar las condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento mientras dure la ocupación, por lo que el edificio queda bajo custodia y responsabilidad del movimiento estudiantil y de las familias. El mensaje, lejos de buscar confrontación, transmite una preocupación institucional y, a la vez, deja en claro los límites de acción de la conducción escolar frente a una medida que excede su competencia directa.

El comunicado completo

Miércoles 11 de junio de 2025

Estimadas familias,

Nos comunicamos con ustedes para informarles sobre la situación actual de la escuela. En el día de la fecha, el Centro de Estudiantes nos notificó que realizarán una “toma” de la escuela.

La medida estudiantil impide garantizar las condiciones laborales mínimas del personal. En este sentido, quedan suspendidas todas las actividades académicas y administrativas, las cuales serán restablecidas cuando se levante la medida. De igual manera, deberá cumplirse la restricción del ingreso de adultos a la escuela.

Les informamos que las autoridades no podemos responsabilizarnos de la integridad de las/os estudiantes ni de las acciones que estos tomen en la escuela mientras dure la toma. Considerando la responsabilidad del deber parental de su cuidado, son las familias las garantes por la integridad de los mismos y sus actos. No obstante, las autoridades de la institución mantendremos contacto con la conducción del Centro de Estudiantes durante la medida estudiantil, con el objetivo de intercambiar las notificaciones y novedades que surjan en la misma.

Equipo de Conducción