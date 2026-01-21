Así quedó el UTV en el que viajaba Bastián tras chocar con una camioneta

Luego del violento choque registrado en Pinamar, que dejó a Bastián, un niño de ocho años, con heridas de gravedad y en estado crítico, difundieron imágenes que evidencian la destrucción del UTV en el que se desplazaba la víctima tras ser impactado por una camioneta.

Una camioneta Amarok chocó contra un UTV en La Frontera, Pinamar.

El episodio ocurrió el pasado 12 de enero en La Frontera, un sector caracterizado por la circulación simultánea de rodados areneros y camionetas 4x4. En ese escenario, un UTV marca CAN-AM guiado por una mujer impactó contra una Volkswagen Amarok, siniestro que dejó al menor en estado crítico.

Uno de los asientos del UTV con manchas de sangre.

En las imágenes a las que pudo acceder LA NACION, se puede ver cómo la trompa de la camioneta quedó destruida por el impacto. En algunos de los asientos del UTV, en tanto, se distinguen manchas hemáticas que corresponderían a los ocupantes afectados por el siniestro.

Este es el UTV en el que viajaban Bastian.

De acuerdo con la reconstrucción de los instantes posteriores a la colisión, el conductor del UTV marca CAN-AM, un hombre de 30 años que exhibía una herida en el rostro, se dirigió hacia un puesto del Operativo de Prevención ubicado en las cercanías. Allí llegó cargando al niño de ocho años, quien presentaba un traumatismo craneal y permanecía inconsciente tras el siniestro.

Así quedó el frente de la camioneta Amarok.

El cuadro de salud de Bastián es extremadamente delicado: el lunes afrontó su quinta intervención quirúrgica. En esta instancia, el equipo médico le implantó una válvula para medir la presión intracraneal y controlar su actividad cerebral. De acuerdo con el reporte más reciente de la cartera sanitaria bonaerense, el paciente permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos, con respiración asistida y sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial.

Así quedó la camioneta Amarok.

Causa judicial

El caso tiene una arista judicial en curso con imputaciones para los dos conductores y el padre de Bastián, Maximiliano. Todos están bajo acusación de lesiones culposas agravadas.

Los peritos intentarán determinar cómo fue el accidente.

Para esta semana están previstas algunas medidas en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Sergio García, de Pinamar. Este 23 se realizará un peritaje mecánico que revelará condiciones de los vehículos involucrados. La semana próxima será la toxicológica sobre muestras de sangre de los imputados.

La defensa de Jerez, encabezada por el abogado Matías Morla, carga todas las responsabilidades sobre Manuel Molinari, el joven empresario que conducía la VW Amarok. Lo acusa de haber utilizado la duna como una rampa y de haber encarado ese tramo alto a casi 70 kilómetros por hora.

Por el momento, Jerez no ha comparecido en sede fiscal para dar su versión de los hechos. Según pudo saber LA NACION, su abogado presentaría un escrito con un detalle del relato que hace de la situación vivida y de cómo ocurrió el siniestro.

Jerez reconoce que el nene iba sentado sobre sus piernas y sin cinturón de seguridad. Morla asegura que no es una cuestión que podría haber modificado el resultado final del choque y las consecuencias para el menor. Y calificó como “un disparate” que se lo impute por lesiones culposas agravadas. Por el contrario, anticipó que una vez que se realicen los peritajes, la calificación penal podría ser aún más grave para el conductor de la WV Amarok.