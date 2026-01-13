Qué dijo el director de Defensa Civil de la Provincia sobre la tragedia en Pinamar que dejó grave a un niño de 8 años

El lunes por la tarde en La Frontera, al norte de Pinamar, chocaron una camioneta y dos vehículos UTV. Como consecuencia del hecho, un niño de 8 años resultó gravemente herido y permanece internado en estado crítico en el Hospital Dr. Pepe Olaechea.

Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, se hizo eco del siniestro y sostuvo ante un móvil de LN+ que “en la costa la gente tiene un patrón de recurrencia que consiste en el desprecio a la vida”.

“Lo que pasó en Pinamar responde a una ola de irresponsabilidad”, manifestó García. “Y esto es algo que pasa siempre. Pese a los controles, todos los años tenemos víctimas fatales”, agregó el funcionario.

En sus declaraciones, García fue taxativo. “Nosotros no podemos meter un policía en cada médano: es imposible”, se descargó el director de Defensa Civil de la PBA. "Hay algo en la psiquis nuestra que ponemos en riesgo nuestras vidas. No tenemos percepción del riesgo“, resaltó.

Choque entre una camioneta y dos UTV en Pinamar

Consultado sobre el accionar de las autoridades para contrarrestar este tipo de prácticas, García mencionó que “gracias a nuestro trabajo de inteligencia ya incautamos once camionetas infractoras”.

Aún así, el funcionario dejó entrever un horizonte pesimista. “Seguramente después de esto va a haber más picadas y más gente manejando sin casco. Por eso no me voy a cansar de insistir: hay que cuidarnos”, apuntó.

"Siempre se puede hacer algo más", dijo García sobre el rol de los funcionarios

De cara a la situación del menor de ocho años, sostuvo: “Lo único que sabemos es que está en una situación crítica. Y todos estamos rezando para su pronta recuperación”.

Qué dijo sobre el “meteotsunami”

García también se refirió al fenómeno meteorológico que provocó una muerte y más de 30 heridos en Mar Chiquita. “Gracias al obrar de Defensa Civil, se activó todo un protocolo de abandono de playas. Pero aún nos seguimos debatiendo sobre si este tipo de eventos se pueden prevenir o no”, destacó.

En consonancia, lamentó el deceso del joven de 29 años pero también se desmarcó. “De los heridos ninguno presenta gravedad. Por eso me gustaría recalcar en la importancia que tiene que la ciudadanía acate y obedezca los lineamientos oficiales”, sugirió el funcionario.

“Esto no es una obra de teatro, entonces cuando hay que evacuar, hay que hacerlo en tiempo y forma. Ninguna playa puede tener guardavidas las 24hs: eso es inviable”, remató García.