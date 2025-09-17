El desgarrador pedido de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: “Volvé con nuestras hijas”

Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, el joven de 22 años internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, lanzó un desgarrador pedido en sus historias de Instagram implorando por la salud del papá de Laia y Aimé.

En compañía de su hermana Mara, “Pestañela” se aferró a la fe de Nuestra Señora de Luján para la mejora de Thiago, quien se encuentra en estado reservado tras el grave siniestro vial a bordo de su moto.

El sentido mensaje de Daniela Celis en pos de una pronta recuperación de Thiago Medina

“Te rezo, te hablo, le imploro a Dios a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas. Voy a orarte cada día que pase. Mi alma, cuerpo, mente, y energía están con vos, en cada segundo del día”, comenzó el texto de Celis cargado de emotividad por la gravedad del asunto.

Según reveló en las últimas horas, Daniela solamente pudo ver a Thiago el pasado domingo y, desde ese momento, se limita a rezar en cada parte médico, el cual arroja leves mejorías pero aún con pronóstico reservado.

El posteo de Daniela Celis en historias de Instagram (Foto: Historias de Instagram @danielacelis01)

“Cada parte médico se me acelera el corazón; cada noche que pasa es eterna, tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene, cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos. Gracias a todos por estar con nosotras, no me siento sola”, aseguró Celis que recibe la contención de su familia, la de Thiago y de Nacho Castañares, amigo del ex Gran Hermano, que la acompaña al hospital y cuida de Laia y Aimé.

Por su parte, Mara, hermana de Daniela, agradeció por las reiteradas muestras de apoyo hacia Thiago. “Les agradecemos mucho todo el apoyo, se vienen días difíciles pero siempre con fe”, exclamó.

La mediática utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje que le escribió al padre de sus hijas (Foto: Redes Sociales)

Previo a este posteo en redes sociales, Celis, en diálogo con Intrusos (América TV), dio detalles de cómo se enteró del accidente que sucedió a diez cuadras de donde vive ella en la localidad de Moreno.

“Llegué a mi casa y no lo encontré. Lo llamaba por teléfono y me parecía muy raro que él deje solo a las nenas con la niñera, nunca jamás dejaba a las nenas con alguien. Después la llamé a Camila y le pregunté dónde estaba su hermano y me dijo que había ido a buscar la moto que la había ploteado, en diez minutos volvía. Cuando le pregunté a la niñera hace cuanto estaba sola me dijo hace una hora y media”, explicó Celis, quien, acto seguido, siguió su testimonio con un aviso que jamás olvidará.

El dramático testimonio de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

“Es algo que nunca quise escuchar... estamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente y está en el hospital de Moreno, necesito que vengas urgente, entró al quirófano y no podemos darte un diagnóstico", expresó con su voz quebrada, sin aún caer en la cuenta de cómo su expareja protagonizó este grave accidente que lo dejó internado.

Por último, la influencer confirmó que existía un principio de reconciliación con Thiago y hasta barajaron la posibilidad de volver a convivir. “Hace una semana con Thiago estábamos re bien, de hecho el jueves vino a mi casa y se trajo la mochila preparada para quedarse todo el finde hasta el domingo, y así darle los días libres a mi mamá. Apenas llegué a casa después de todo esto me fijé si realmente se iba a quedar y tenía cuatro mudas de ropa en la mochila", cerró.