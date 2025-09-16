Romina Uhrig reveló el último mensaje que le envió Thiago Medina antes del accidente

La salud de Thiago Medina mantiene en vilo al ambiente artístico y, sobre todo, a los amigos que hizo durante Gran Hermano 2022. Desde la noche del viernes, el joven lucha por su vida tras accidentarse con su moto y continúa internado en el hospital de Moreno. Sus familiares, su expareja Daniela Celis y sus seres queridos siguen con atención cada parte médico y expresan públicamente su apoyo en este duro momento.

En diálogo con A la Barbarossa (telefe), Romina Uhrig, que mantiene una gran amistad con el influencer desde su participación en el reality, relató cómo se enteró del hecho y recordó el último mensaje que recibió de él. La exdiputada contó que estaba en la costa argentina con sus hijas cuando, el viernes a la noche, recibió un llamado del hospital de Moreno. Como no lograban ubicar a la familia, la contactaron a ella por haber trabajado allí.

Romina mantiene un vínculo muy cercano con Thiago y su expareja, Daniela Celis

“Me llaman del hospital porque no se podían contactar con la familia y, como ellos tenían mi contacto porque yo trabajé ahí en Moreno, se comunican conmigo y justo me entero lo que le había pasado a Thiago. Ahí llamo a Dani, que también se entera justo en el momento, porque lo empezó a llamar a él y le parecía raro que él no llegue a la casa, ya que habían pasado dos horas. Y la atienden también en el hospital y le cuentan todo esto”, comentó ante la atenta mirada de los participantes del programa que conduce Georgina Barbarossa.

Romina contó que antes del trágico accidente había hablado con él. “Fue horrible porque yo justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la costa y cuando yo subo la historia que me estaba yendo, él me pone: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’. Y yo no le respondí porque estaba manejando, y me quedó esa sensación fea de no responder”, reveló sobre la charla que tuvo con su amigo.

El joven recibió el apoyo de sus excompañeros de Gran Hermano

Al ser consultada sobre cómo recibió la noticia, la exdiputada dio más detalles: “Yo estaba en clase virtual y ahí cuando veo el mensaje que decía: ‘Hola, Romina, nos comunicamos desde el hospital de Moreno, queríamos avisarte que Thiago tuvo un accidente’. Y ahí yo llamo y ahí me dicen que él estaba muy grave, que sufrió un accidente y estaba muy delicado”. De inmediato, la exparticipante contactó a la familia Medina.

En este difícil momento, la exdiputada destacó que “Thiago es recontra fuerte” y comentó que, según los médicos, su estado no empeoró y que le están reduciendo la medicación, lo cual es un signo alentador. “La verdad que después de ver el choque que tuvo es superfuerte. Lo bueno es, como dicen los médicos, que no empeoró para nada, pero sí le están bajando la dosis. Eso es buenísimo”, afirmó.

No obstante, la panelista explicó que el joven tiene una operación pendiente por múltiples lesiones: “Es de las costillas, porque él tiene ocho costillas rotas, tiene astillitas en todas partes de su cuerpo. Por eso también tiene perforado el pulmón. Le dijeron a Dani que apenas Thiago se mejore, lo quieren operar de las costillas porque todo eso adentro del cuerpo es peligroso, es como tener pedacitos de vidrio”, alertó.

“Menos mal que tenía puesto el casco. La parte frontal estaba rota del casco”, contó Romina y ante la pregunta de si se había animado a ingresar a verlo a la terapia intensiva, fue tajante y sincera: “No, chicos, no puedo. Dani me contó cómo lo vio y no, no quiero verlo así. No quiero”.