¿Qué es ANDIS?

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está en el centro de atención, debido a la filtración de audios que revelan una presunta red de corrupción, un escándalo provocó la destitución de su director y la intervención del organismo.

¿Qué es la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)?

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es un organismo descentralizado del Estado argentino creado en 2017 y depende del Ministerio de Salud. Su misión principal es diseñar, coordinar y ejecutar políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad. Entre sus responsabilidades, se incluye la promoción del pleno ejercicio de los derechos de este colectivo en todo el país.

La Andis funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud ANDIS

Además, la ANDIS es la entidad encargada de gestionar las pensiones por invalidez y otras prestaciones sociales a nivel nacional. También define y regula los servicios de atención, como los Centros de Día y los Centros Educativos Terapéuticos, establece los requisitos de infraestructura que deben cumplir.

El escándalo de las presuntas coimas en ANDIS

La crisis se originó con la difusión de grabaciones clandestinas en el canal de streaming Carnaval. En estos audios, una voz identificada como la del entonces director de ANDIS, Diego Spagnuolo, describe un presunto desfalco dentro del organismo. La grabación señala a Eduardo “Lule” Menem, asesor de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como el responsable de un esquema de retornos en la compra de medicamentos.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023

Según la voz en el audio, se exigía a las empresas un 8% en coimas, un aumento respecto al 5% anterior. Se sugiere también que un 3% de ese dinero estaría destinado a Karina Milei. Spagnuolo. La difusión de este material, cuya procedencia y fecha son desconocidas, provocó una fuerte crisis dentro del Gobierno.

Diego Spagnuolo: ¿quién es el exdirector de ANDIS?

Diego Spagnuolo es un abogado que conoció a Javier Milei a través de las redes sociales antes de que este ingresara a la política. En 2021 ocupó un lugar simbólico en la lista de diputados de La Libertad Avanza. Fue abogado del Presidente en algunas causas y lo visitó frecuentemente en su casa durante la campaña y a pesar de su falta de experiencia en el área, Milei lo designó director de la ANDIS.

Diego Spagnuolo, fue destituido tras la filtración de los audios

Spagnuolo también tuvo un enfrentamiento con la familia del influencer Ian Moche, un niño con autismo. Según registros oficiales, fue una de las cuatro personas que más visitó a Milei en Olivos en el segundo semestre de 2024.

Las medidas del Gobierno tras la denuncia en ANDIS

El Gobierno decidió la remoción “preventiva” de Spagnuolo durante la madrugada del jueves. Un comunicado de la vocería presidencial atribuyó la decisión a “la evidente utilización política de la oposición en año electoral”, sin confirmar ni desmentir la autenticidad de los audios.

Desde el Gobierno anunciaron la remoción de Diego Spanguolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (X: @Voceria_Ar)

El Boletín Oficial confirmó no solo el despido de Spanguolo, sino tambien el despido de Daniel Garbellini, director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, cuyo nombre también aparecía en los audios. Además, el Ejecutivo dispuso la intervención de ANDIS y designó al médico Alejandro Vilches para llevar a cabo esta tarea.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único funcionario que se pronunció sobre el tema. Afirmó que no pondría las manos en el fuego por nadie, aunque expresó su confianza en Karina Milei.

¿Quién es el nuevo interventor de ANDIS?

Tras el comunicado del vocero presidencial, Manuel Adorni, Alejandro Vilches será el nuevo interventor de la Andis. Vilches es un médico especializado en gestión de sistemas de salud y antes de su nombramiento, se desempeñaba como Secretario de Gestión Sanitaria en el Ministerio de Salud. Su experiencia en la gestión pública incluye cargos como asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros y en el Congreso.

El anuncio de Adorni sobre el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (X: @madorni)

También ocupó puestos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y en la Armada Argentina. Fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.