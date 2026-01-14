La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso este miércoles la exclusión de tres organizaciones del listado de prestadores médicos autorizados. Esta acción administrativa limita la oferta de servicio de prepaga disponible en el mercado local tras detectar irregularidades en los registros temporales. El organismo nacional ejecutó la medida bajo el plan de saneamiento institucional que coordina el Poder Ejecutivo.

Cuáles son las empresas que no podrán brindar más servicio de prepaga

La autoridad de control identificó de forma precisa a las entidades que pierden su capacidad operativa desde esta semana. Las organizaciones afectadas por la resolución son: Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA). El primer artículo de la normativa vigente establece el inicio del mecanismo administrativo para denegar la inscripción permanente de este grupo en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp).

El Boletín Oficial publicó este martes el rechazo de la inscripción definitiva para las firmas afectadas Shutterstock - Shutterstock

Estas tres compañías poseían una autorización de carácter provisorio para el desarrollo de sus actividades comerciales en el país. El texto oficial indica que el procedimiento responde a la necesidad de depurar el listado de prestadores que no cumplen con los estándares actuales.

Situación corporativa y traspaso de afiliados en Sancor Salud

El caso de Sancor Salud requiere una distinción técnica sobre la naturaleza de sus unidades de negocios. La firma Sancor Medicina Privada S.A. mantenía un vínculo histórico con el grupo, pero funcionaba bajo una estructura administrativa antigua. En la actualidad, la cobertura para los trabajadores y asociados depende de la Asociación Mutual Sancor Salud. Esta última entidad conserva su vigencia plena y no recibe impacto por la medida difundida este martes.

La Asociación Mutual Sancor Salud mantiene su vigencia plena y no recibe impacto por la nueva normativa Shutterstock

La empresa emitió un comunicado oficial para explicar que la solicitud de baja fue un acto voluntario. La compañía pidió el cese del registro debido a que las sociedades mencionadas carecen de beneficiarios activos bajo los parámetros de la Ley 26.682. El grupo empresarial aclaró que la desaparición de estas figuras legales no altera el funcionamiento de las prestaciones asistenciales.

La firma Staff Médico S.A. pasó a manos de la Asociación Mutual Sancor en una operación previa, lo cual facilitó la unificación de los usuarios en una sola estructura prestacional.

Reordenamiento del sistema de salud y antecedentes de bajas masivas

La gestión nacional actual acumula una cifra superior a las 100 compañías de medicina privada eliminadas de los registros oficiales. El organismo fundamenta estos movimientos en el reordenamiento del sistema de salud que ejecuta la actual administración. El objetivo central de estas medidas radica en la transparencia y la validación de los datos documentales de cada prestador sanitario.

Existen precedentes cercanos que marcan el ritmo de esta política de fiscalización. El 11 de septiembre de 2024, la Superintendencia de Servicios de Salud publicó la Resolución 2438/2024 para excluir a entidades que figuraban en el padrón sin brindar prestaciones reales. Aquellas empresas poseían una inscripción provisoria, pero omitieron la entrega de la documentación obligatoria ante las oficinas estatales. El proceso de limpieza del registro continuó en noviembre del mismo año.

En ese periodo, la Resolución 4309/2024 determinó la baja de otros 50 agentes de salud por la detección de diversas anomalías en su funcionamiento. La autoridad regulatoria utiliza estas herramientas para asegurar que solo las firmas con solvencia y papeles al día operen en el mercado. El monitoreo constante busca proteger a los beneficiarios de posibles fallas en la cobertura asistencial.

