Choque en Recoleta: una camioneta se subió a una plaza y atravesó una reja

La mañana de este miércoles comenzó con un fuerte incidente en el barrio porteño de Recoleta, cuando una camioneta que circulaba por la calle se desvío, se subió a la vereda y chocó contra el monumento de una plaza.

Según informaron fuentes de seguridad porteña a LA NACION, la camioneta Citroën Jumpy —que pertenece a la flota de un hotel— atravesó el enrejado de la plazoleta Blas Parera, ubicada en la intersección de las calles Juncal y Paraná, y se subió a la zona parquizada.

El choque de una camioneta en una plaza de Recoleta

Tal como muestran las imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad de la zona, el trayecto de la camioneta frenó al impactar contra un monumento que se encuentra en el centro de la zona. Efectivos de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad se desplazaron hasta la plazoleta ante el llamado de emergencia y detallaron que ningún peatón resultó afectado.

Asimismo, el conductor, de 40 años, dijo sentirse mareado y fue asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que se acercó al lugar. Tras esto, fue trasladado al Hospital Rivadavia con un diagnóstico de latigazo cervical y ataque de pánico.

La zona de la plaza fue liberada pocos minutos después, luego de que fuera retirado el vehículo, y con la colocación de un vallado preventivo frente a la reja dañada.

Un hombre tomaba un café en Palermo y le cayó un vidrio en la cabeza

Un impactante hecho tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo, cuando un hombre que estaba sentado en una mesa ubicada sobre la vereda de una cafetería se vio sorprendido por el impacto de un panel de vidrio de un balcón que cayó de un cuarto piso y lo golpeó en la cabeza.

El momento en que le cayó un vidrio en la cabeza a un hombre

Tal como muestran las imágenes tomadas por la cámara de seguridad de un edificio aledaño, la víctima recibió el golpe de un blindex que se desprendió de varios metros por encima de él. Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) informaron a LA NACION que el hombre sufrió un traumatismo de cráneo y heridas cortantes en la cabeza y en parte del brazo izquierdo, al cual se le cortaron tres tendones.

El personal del servicio de salud se acercó al lugar —Ciudad de la Paz y Jorge Newbery— con su escuadrón de motos y, luego de brindar asistencia de urgencia, trasladó al hombre al Hospital Pirovano, en donde comprobaron que se encontraba fuera de peligro y le dieron más de 20 puntos de sutura.

A su vez, fuentes de Seguridad porteña detallaron que el personal de la Comisaría Vecinal 14 B se desplazó hasta la cafetería en donde el hombre de 50 años sufrió el accidente. También indicaron que los Bomberos de la Ciudad subieron hasta el departamento del cual se desprendió el blindex, que se hallaba desocupado y con llave en poder del encargado, ya que el propietario reside en la provincia de Córdoba.