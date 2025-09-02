Qué pasó con el buzo argentino que debió ser internado en Bahamas
El instructor se encuentra en estado crítico tras un incidente durante una capacitación en el Caribe; la familia inició una colecta para cubrir los gastos de un traslado a un centro especializado
- 3 minutos de lectura'
El argentino de 36 años, Juan Cruz Zanaboni, oriundo de Temperley, provincia de Buenos Aires, sufrió un accidente el sábado pasado mientras realizaba una capacitación de apnea en Bahamas. Se desvaneció durante la práctica y fue encontrado inconsciente con las pulsaciones bajas.
El incidente de Juan Cruz Zanaboni en Bahamas
Juan Cruz Zanaboni participaba de una capacitación en Bahamas cuando sufrió un desvanecimiento, durante una práctica de apnea. Fue encontrado inconsciente y con las pulsaciones bajas, lo que requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras estabilizarlo, se lo trasladó de urgencia a un hospital en Freeport, donde permanece intubado y en estado crítico, con agua en los pulmones.
El hospital en Freeport, Bahamas, carece de los recursos necesarios para brindar la atención que el buzo de Temperley requiere. Para garantizar su recuperación, es necesario conectarlo a un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea). Este dispositivo funciona como un corazón y pulmones artificiales, para brindar soporte vital a pacientes con insuficiencia cardíaca o pulmonar grave.
El elevado costo del operativo médico
El costo total del operativo, que incluye el traslado en avión sanitario especializado, la internación y los tratamientos médicos, se estima en US$300.000, lo que equivale a más de 400 millones de pesos argentinos. Esta cifra representa un desafío enorme para la familia de Juan Cruz, que recurrió a la solidaridad de la comunidad para afrontar los gastos.
Cómo ayudar a Juan Cruz
La familia de Juan Cruz Zanaboni habilitó diversas cuentas bancarias y billeteras virtuales para recibir donaciones. Cecilia Bacella, pareja del buzo, expresó en un posteo de Instagram: “Mi pareja Juan Cruz de 36 años, instructor de buceo y capitán de barco, sufrió un paro cardíaco tras un accidente de apnea. Gracias al RCP lograron salvarlo, pero ahora está en estado crítico y necesita un tratamiento avanzado con ECMO para sobrevivir. Necesita traslado a un lugar cercano, como Miami, y luego que se estabilice traslado a Argentina”.
Y continuó: “Los gastos médicos son enormes y también necesita un traslado sanitario especializado. No podemos hacerlo solos. Por favor, ayúdennos donando y compartiendo esta campaña. Cada aporte nos acerca a salvarle la vida a Juan”.
A continuación, se detallan los datos para colaborar:
Cuenta en pesos:
ALIAS: Ximenita1981
CBU: 0170199540000031687847
TITULAR: María Ximena Zanaboni
BANCO FRANCÉS
Cuenta en dólares:
ALIAS: GOLFO.FABULA.REVES
CBU: 0070090031004007869729
TITULAR: Juliet Zanaboni
BANCO GALICIA
Billetera virtual en dólares:
Nombre del beneficiario: Juan Cruz Zanaboni
Banco: Lead Bank
Número de cuenta: 219795569917
Número de ruta: 101019644
Tipo de cuenta: Corriente
Dirección del beneficiario: Oliden 463, Lomas de Zamora, Buenos Aires, B1832, Argentina
Dirección del banco: 1801 Main St., Kansas City, Missouri 64108, Estados Unidos
Billetera virtual en euros:
Beneficiaria: Cecilia Lujan Bacella
IBAN: LT80 3250 0515 2207 8928
Código BIC/SWIFT: REVOLT21
Nombre y dirección del banco: Revolut Bank UAB, Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilna, Lituania
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
Escándalo de los audios. Qué se sabe de la causa que involucra al gobierno de Milei hoy
Impresionantes coladas de lava. Italia: alerta por la actividad “impredecible” del volcán Etna que volvió a entrar en erupción
"La nariz se transforma en agua". Resfrío o rinitis: cómo diferenciarlas y qué hacer ante los primeros síntomas, según un especialista
- 1
Carrera contra el tiempo: segundo laboratorio clausurado por la Anmat en solo cuatro días tras el escándalo del fentanilo
- 2
Decisión: cambio de funcionarios en el Ministerio de Salud como coletazo de la sospecha de coimas en la Agencia de Discapacidad
- 3
Un experto explicó que tomar mate muy caliente es peligroso para la salud: “Corrés ese riesgo”
- 4
La OMS alertó por el fentanilo contaminado en la Argentina y pidió sacarlo de circulación