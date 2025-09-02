Qué pasó con el buzo argentino que debió ser internado en Bahamas

El argentino de 36 años, Juan Cruz Zanaboni, oriundo de Temperley, provincia de Buenos Aires, sufrió un accidente el sábado pasado mientras realizaba una capacitación de apnea en Bahamas. Se desvaneció durante la práctica y fue encontrado inconsciente con las pulsaciones bajas.

El incidente de Juan Cruz Zanaboni en Bahamas

Juan Cruz Zanaboni participaba de una capacitación en Bahamas cuando sufrió un desvanecimiento, durante una práctica de apnea. Fue encontrado inconsciente y con las pulsaciones bajas, lo que requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras estabilizarlo, se lo trasladó de urgencia a un hospital en Freeport, donde permanece intubado y en estado crítico, con agua en los pulmones.

El buzo argentino permanece internado, con agua en los pulmones Instagram

El hospital en Freeport, Bahamas, carece de los recursos necesarios para brindar la atención que el buzo de Temperley requiere. Para garantizar su recuperación, es necesario conectarlo a un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea). Este dispositivo funciona como un corazón y pulmones artificiales, para brindar soporte vital a pacientes con insuficiencia cardíaca o pulmonar grave.

El elevado costo del operativo médico

El costo total del operativo, que incluye el traslado en avión sanitario especializado, la internación y los tratamientos médicos, se estima en US$300.000, lo que equivale a más de 400 millones de pesos argentinos. Esta cifra representa un desafío enorme para la familia de Juan Cruz, que recurrió a la solidaridad de la comunidad para afrontar los gastos.

El costo total del opertativo para ayudar a Juan Cruz es de US$300.000 Instagram

Cómo ayudar a Juan Cruz

La familia de Juan Cruz Zanaboni habilitó diversas cuentas bancarias y billeteras virtuales para recibir donaciones. Cecilia Bacella, pareja del buzo, expresó en un posteo de Instagram: “Mi pareja Juan Cruz de 36 años, instructor de buceo y capitán de barco, sufrió un paro cardíaco tras un accidente de apnea. Gracias al RCP lograron salvarlo, pero ahora está en estado crítico y necesita un tratamiento avanzado con ECMO para sobrevivir. Necesita traslado a un lugar cercano, como Miami, y luego que se estabilice traslado a Argentina”.

Y continuó: “Los gastos médicos son enormes y también necesita un traslado sanitario especializado. No podemos hacerlo solos. Por favor, ayúdennos donando y compartiendo esta campaña. Cada aporte nos acerca a salvarle la vida a Juan”.

Cecilia Bacella, pareja de Juan Cruz, pide ayuda a través de redes sociales para costear el tratamiento y traslado (Fuente: Instagram @ceci.barella)

A continuación, se detallan los datos para colaborar:

Cuenta en pesos:

ALIAS: Ximenita1981

CBU: 0170199540000031687847

TITULAR: María Ximena Zanaboni

BANCO FRANCÉS

Cuenta en dólares:

ALIAS: GOLFO.FABULA.REVES

CBU: 0070090031004007869729

TITULAR: Juliet Zanaboni

BANCO GALICIA

Billetera virtual en dólares:

Nombre del beneficiario: Juan Cruz Zanaboni

Banco: Lead Bank

Número de cuenta: 219795569917

Número de ruta: 101019644

Tipo de cuenta: Corriente

Dirección del beneficiario: Oliden 463, Lomas de Zamora, Buenos Aires, B1832, Argentina

Dirección del banco: 1801 Main St., Kansas City, Missouri 64108, Estados Unidos

Billetera virtual en euros:

Beneficiaria: Cecilia Lujan Bacella

IBAN: LT80 3250 0515 2207 8928

Código BIC/SWIFT: REVOLT21

Nombre y dirección del banco: Revolut Bank UAB, Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilna, Lituania

