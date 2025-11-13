Qué pasó con la fuga de gas en Caballito que generó un impactante incendio

Una fuga de gas generó el miércoles un impactante incendio -con llamas de hasta 12 metros- en pleno barrio porteño de Caballito. El hecho ocurrió cuando personal de la empresa Edesur trabajaba en la calle Riglos al 300 por una emergencia eléctrica y, durante los arreglos, se rompió un caño de Metrogas.

La situación fue controlada recién pasadas las 21, cuando se prensaron sus dos extremos, y el fuego cesó. Por el episodio, nueve personas fueron evacuadas del edificio lindero.

Un hombre de 54 años sufrió quemaduras severas en su rostro y el miembro superior izquierdo. Fue atendido por el personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) y trasladado al Hospital Durand.

Impactante incendio tras una fuga de gas en Caballito

El testimonio de los vecinos

Daiana y Lucas, vecinos que trabajan en una peluquería lindante, hablaron con LN+. “Escuchamos una explosión muy fuerte, retumbó todo. Cuando salimos, estaba el hombre de Edesur prendido fuego, mi hermano me agarró, me llevó para arriba y nos encerramos en el baño. Fue muy desesperante”, dijo la mujer.

“Perdimos todo, no quedó nada. Lo poco que quedó está lleno de agua, está todo destruido. Nadie se acercó, nos gustaría que nos digan cómo seguimos. Al primero que se me ocurre echarle la culpa es a Edesur, nosotros no teníamos nada asegurado”, cerró.

Daiana y Lucas, vecinos de Caballito

Qué dijo Metrogas

Desde Metrogas informaron que la cuadrilla de la compañía de energía eléctrica rompió un caño de media presión en la intersección de la calle con Formosa y tomó fuego.

Llamas de hasta 12 metros se elevaron en la cuadra y alertaron a los vecinos y quienes transitaban por la zona. Fue frente a un edificio que funciona como estacionamiento, donde se quemaron al menos tres vehículos. También se quemó una mampostería de la fachada debido a la radiación de las llamas.

Bomberos combatieron las llamas durante la tarde del miércoles

Personal de Metrogas cortó el suministro en los edificios cercanos con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y Bomberos de la Ciudad para apagar el fuego.

La versión de los Bomberos de la ciudad de Buenos Aires

El jefe de la compañía zona dos de los Bomberos de la Ciudad, Diego Coria, indicó en LN+ que 18.15 a través del 911, se alertó un incendio de gran magnitud. “Se activó el sistema de emergencia, donde concurrió todo el equipo. Rápidamente se trabajó con dos líneas de ataque para controlarlo, se evacuaron las personas del edificio lindero y nunca hubo riesgo de explosión”, explicó.

Deigo Coria en LN+

Coria sostuvo que el incendio se originó por causas que se están investigando. “Personal de Edesur estaba realizando tareas propias. Hubo una pinchadura en un caño de gas, por lo que uno de ellos resultó con quemaduras y fue trasladado al Hospital de Quemado por sus compañeros en vehículo particular. Está fuera de peligro”.

Estima que, tras las tareas periciales, se regularice el tránsito de la zona.

El operativo del SAME

Fuga de gas Caballito

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, informó en diálogo con LN+ que se trató de “una pérdida grande de gas”. “Esperemos que esto se pueda obturar y solucionar”, había declarado.