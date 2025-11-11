Qué pasó con las cuotas y matrículas de colegios privados

A través del Decreto 787/2025 publicado en el Boletín Oficial el 11 de noviembre, el Gobierno desreguló las cuotas y matrículas de alrededor de 2000 colegios privados en todo el país. Esta medida permite a estas instituciones definir libremente sus “políticas de precios”. El objetivo, según el Gobierno, es otorgar mayor flexibilidad al sector educativo ante las fluctuaciones económicas.

El nuevo escenario para los colegios privados

El Decreto 787/2025 deroga la normativa de 1993 que limitaba la fijación de aranceles. El Gobierno argumenta que esta normativa imponía “regulaciones y pautas” que dificultaban la adaptación de los institutos privados “a las realidades educativas y económicas del país”. Pero, aquellos colegios privados que reciben algún aporte estatal deben informar sobre el precio de las matrículas y cuotas de cara al año próximo.

El Gobierno sostuvo que, al exigir a los establecimientos la presentación de los montos de las cuotas y de la matrícula con anticipación, “se limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.

Impacto en los colegios privados

La principal consecuencia es que los colegios privados tienen mayor autonomía para fijar sus cuotas y matrículas. La administración nacional quitó la obligación a las instituciones de comunicar los montos con anticipación y obtener autorización estatal para modificar esos valores. El Gobierno justificó la medida al señalar que “[eso] crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) expresaron: “La nueva decisión representa un paso fundamental hacia la desregulación arancelaria, otorgando mayor autonomía en la gestión económica y adecuando el funcionamiento institucional a las condiciones reales del contexto inflacionario actual, en el que este tipo de normativas se han vuelto inadecuadas por su rigidez y obsolescencia”.

Aiepa espera que las cuotas de los colegios sean más estables o que marzo arranque con un precio más bajo, ya que ahora no se deberá fijar el mismo precio para todo el año. “Esto nos da más certeza”, marcó el organismo.

El impacto en las economías familiares

Existe preocupación sobre si la desregulación podría derivar en aumentos significativos en las cuotas. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, aseguró que el nuevo esquema busca “decirle chau a los saltos exorbitantes”. Explicó que la regulación anterior “obligaba a los colegios a fijar aumentos anticipados que debían mantenerse durante todo el año, lo que generaba subas sobredimensionadas en marzo”.

El ministro añadió que el decreto “permite estabilizar el gasto de las familias en educación y favorece un entorno más libre, equilibrado y sustentable” para las instituciones.

La Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas aclaró que más del 90% de los colegios privados reciben contribuciones estatales por parte de las provincias o municipios, por lo que la mayoría no es alcanzado por este nuevo decreto.

La cartera de Sturzenegger insistió en que estos 2000 colegios privados ya no tienen la obligación de fijar en noviembre el monto total de la matrícula y todas las cuotas del año siguiente. A partir de ahora, pueden ajustar las cuotas de forma gradual y mes a mes según la inflación real y los costos efectivos. “Las cuotas van a subir menos que antes porque ya no tienen la necesidad de cubrirse por inflación futura”, sostuvo el ministerio.

