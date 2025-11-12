Qué pasó en el accidente del Tren Sarmiento, según Rubén “Pollo” Sobrero

El secretario general de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero, ofreció este miércoles su análisis sobre el accidente del tren Sarmiento ocurrido en las cercanías de la estación Liniers. El dirigente sindical atribuyó el siniestro a una falla mecánica en un equipo de señalamiento recientemente instalado y desestimó la posibilidad de un error humano como causa del descarrilamiento. En una entrevista con LN+, Sobrero detalló la secuencia de los hechos y la vinculó con la situación actual del sistema ferroviario.

Cuál fue la causa del descarrilamiento del Tren Sarmiento

Según la explicación de Rubén “Pollo” Sobrero, el incidente se originó por un desperfecto puramente mecánico. “No fue una falla humana, hubo un problema técnico”, sentenció el sindicalista. El problema ocurrió en el cambio de vías número 54, ubicado a metros de la calle Barragán.

Sobrero describió que, mientras la formación pasaba por el sector, el mecanismo se activó de manera imprevista. “Cuando pasan los cinco primeros vagones, en el sexto se abre el cambio automáticamente”, detalló. Esta acción provocó que los dos últimos coches se desviaran hacia otra vía y descarrilaran.

El equipo de señalamiento defectuoso es parte de un sistema nuevo que se había instalado la semana pasada. Sobrero mencionó que la entrega de estos equipos se completó “el día jueves o viernes de la semana pasada”. Por esta razón, una de las hipótesis que se maneja es la de un defecto de fábrica. “Puede ser que haya una falla de origen de fabricación”, advirtió.

Así fue el momento en el que descarriló el tren Sarmiento

El sistema cuenta con un mecanismo de seguridad conocido como “enclavamiento”, diseñado para impedir que el cambio de vías se mueva mientras un tren lo atraviesa. Este sistema busca evitar errores humanos.

Que el cambio se haya activado a mitad de la formación refuerza, según Sobrero, la teoría de una falla técnica en los componentes. Ante esta situación, el gremialista adelantó que solicitarán una revisión exhaustiva de todos los equipos similares. “Tenemos que revisar todas las cajas de cambio”, afirmó.

Cómo es el protocolo tras un accidente ferroviario

Sobrero también se refirió a los procedimientos que se activan inmediatamente después de un siniestro ferroviario. Explicó que, por protocolo, se aparta a todos los trabajadores involucrados en el hecho. “Se agarra a los trabajadores involucrados, se los separa, se les hace controles de salud, alcoholemia, drogadicción”, enumeró. Los empleados reciben también asistencia psicológica para lidiar con el trauma y deben prestar declaración ante las autoridades.

Con esta explicación, descartó las versiones que apuntaban a un error del conductor. El dirigente subrayó que es imposible que un maquinista comience su jornada sin controles previos. “Cualquier motorman que sube al tren antes tiene que hacer el control de alcoholemia, lo mismo que el guarda. Si no, no puede subir”, aseguró. Por lo tanto, consideró lógico que los controles posteriores al accidente dieran negativo.

El dirigente también indicó que, como parte de la investigación, se secuestran todas las comunicaciones grabadas. “Se retienen todas las conversaciones que están grabadas entre control, trenes, la formación y las cabinas para ver qué fue lo que pasó en el trayecto”, concluyó.

Descarriló el tren Sarmiento a la altura de Liniers

El antecedente del choque en Palermo y la falta de inversión

El secretario general de la Unión Ferroviaria vinculó el incidente con un contexto de desinversión en el sistema ferroviario. Mencionó que el sector atravesó un año sin recibir fondos del Estado, lo que generó un atraso de un año en las reparaciones de los trenes y en la compra de repuestos. “Estuvimos un año sin recibir una inversión”, criticó.

El sindicalista reveló que había advertido sobre estos riesgos a las autoridades de la empresa ferroviaria quince días antes de aquel accidente. “Yo planteé que los pasajeros estaban en riesgo”, remarcó.

A su vez, criticó el modelo de gestión actual, donde las empresas privadas de carga utilizan las vías, pero no se hacen cargo de los daños que provocan, costos que finalmente asume el Estado. “Las empresas privadas rompen las vías y los vagones”, denunció Sobrero y ejemplificó con el caso de la empresa Techint, que, según sus dichos, dañó la vía a Bahía Blanca, no la reparó y provocó la suspensión de ese servicio.

