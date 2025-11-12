Rubén “Pollo” Sobrero explicó cómo funciona el nuevo sistema de señalamiento del tren Sarmiento y descartó una falla humana

Tras el descarrilamiento del tren Sarmiento que se produjo en la tarde de este martes, Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria, explicó cómo funciona el nuevo sistema de señalamiento y descartó una falla humana. En una entrevista con LN+, afirmó: “No es una falla humana, es un problema técnico”.

En ese marco, indicó cómo es el procedimiento que le se realiza a los choferes y guardas después de un accidente: “Se hacen controles, se les da un psicólogo por los traumas que sufren y se les toma declaración”.

Y continuó: “Una vez que declaran, quedan liberados, a no ser que haya algún problema. También se retienen las conversaciones entre control, trenes, la formación y las cabinas”.

Ruben "Pollo" Sobrero

Noticia en desarrollo