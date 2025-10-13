La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmaron la interrupción total de actividades en las escuelas para este martes. Los sindicatos realizaron la convocatoria inicial la semana pasada y ratificaron la decisión este fin de semana mediante mensajes en la red social X. La consigna central de la medida es “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”. Esta jornada sin clases tendrá alcance en todo el territorio nacional.

Qué se sabe del paro nacional docente del martes 14 de octubre

El gremio Ctera confirmó a través de sus canales oficiales que sigue en pie el paro docente del martes 14 de octubre. La medida de fuerza reviste carácter nacional, por lo que no habrá clases en todo el país durante esa jornada. La convocatoria central llama a una movilización frente al edificio del Congreso a las 10 de la mañana.

La huelga fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera)

Esta huelga sucede a una jornada previa de protestas. El pasado miércoles 8 de octubre se realizaron diversas acciones gremiales. Hubo instalación de carpas, clases públicas y radios abiertas. También se desarrollaron caravanas y actividades en plazas y espacios públicos en distintos puntos de la Argentina.

Cuáles son los motivos del reclamo a nivel nacional

Ctera impulsa el paro principalmente por reclamos económicos dirigidos al Gobierno. La entidad difundió un comunicado oficial bajo el título “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, donde el gremio puntualizó su posición: “Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, Ctera reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”.

La organización sindical detalló el listado de exigencias que motivan las medidas de fuerza:

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas .

. Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.

Mejoras salariales y laborales para los trabajadores de la educación.

Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

Jornada Nacional de Lucha de CTERA

La adhesión de los sindicatos bonaerenses

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) decidió convocar a la huelga. Integran este espacio los sindicatos AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba. Desde el frente bonaerense indicaron la realización de una jornada de protesta para visibilizar la situación actual. Definieron el contexto como consecuencia de políticas de desfinanciamiento.

El FUDB convocó a acciones en diferentes plazas públicas de cada distrito. Buscan dar continuidad al plan de lucha en defensa de la educación pública y los derechos de los trabajadores. La unión de sindicatos de la provincia de Buenos Aires sumó reclamos específicos a la jornada. Expresaron su rechazo al presupuesto 2026 y exigieron el financiamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.

La jornada de protesta se realiza bajo la consigna "La Escuela Enseña y Construye Esperanza" Luis Cetraro

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) informó su adhesión a las medidas de fuerza. María Laura Torre, quien ocupa el cargo de Secretaria General Adjunta del gremio bonaerense, declaró: “Una continuidad que se va a expresar en visibilizar la situación y los reclamos nacionales que le estamos haciendo desde cada provincia al Gobierno Nacional, al presidente Milei. Será una jornada nacional de lucha bajo el lema ‘La Escuela enseña y construye esperanza’”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.