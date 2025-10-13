Qué se sabe del paro nacional docente del martes 14 de octubre
Gremios de la educación ratificaron el cese de actividades por 24 horas en reclamo de mejoras salariales y mayor restitución de fondos; habrá una movilización al Congreso
- 3 minutos de lectura'
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmaron la interrupción total de actividades en las escuelas para este martes. Los sindicatos realizaron la convocatoria inicial la semana pasada y ratificaron la decisión este fin de semana mediante mensajes en la red social X. La consigna central de la medida es “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”. Esta jornada sin clases tendrá alcance en todo el territorio nacional.
Qué se sabe del paro nacional docente del martes 14 de octubre
El gremio Ctera confirmó a través de sus canales oficiales que sigue en pie el paro docente del martes 14 de octubre. La medida de fuerza reviste carácter nacional, por lo que no habrá clases en todo el país durante esa jornada. La convocatoria central llama a una movilización frente al edificio del Congreso a las 10 de la mañana.
Esta huelga sucede a una jornada previa de protestas. El pasado miércoles 8 de octubre se realizaron diversas acciones gremiales. Hubo instalación de carpas, clases públicas y radios abiertas. También se desarrollaron caravanas y actividades en plazas y espacios públicos en distintos puntos de la Argentina.
Cuáles son los motivos del reclamo a nivel nacional
Ctera impulsa el paro principalmente por reclamos económicos dirigidos al Gobierno. La entidad difundió un comunicado oficial bajo el título “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, donde el gremio puntualizó su posición: “Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, Ctera reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”.
La organización sindical detalló el listado de exigencias que motivan las medidas de fuerza:
- Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
- Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.
- Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.
- Mejoras salariales y laborales para los trabajadores de la educación.
- Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.
La adhesión de los sindicatos bonaerenses
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) decidió convocar a la huelga. Integran este espacio los sindicatos AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba. Desde el frente bonaerense indicaron la realización de una jornada de protesta para visibilizar la situación actual. Definieron el contexto como consecuencia de políticas de desfinanciamiento.
El FUDB convocó a acciones en diferentes plazas públicas de cada distrito. Buscan dar continuidad al plan de lucha en defensa de la educación pública y los derechos de los trabajadores. La unión de sindicatos de la provincia de Buenos Aires sumó reclamos específicos a la jornada. Expresaron su rechazo al presupuesto 2026 y exigieron el financiamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) informó su adhesión a las medidas de fuerza. María Laura Torre, quien ocupa el cargo de Secretaria General Adjunta del gremio bonaerense, declaró: “Una continuidad que se va a expresar en visibilizar la situación y los reclamos nacionales que le estamos haciendo desde cada provincia al Gobierno Nacional, al presidente Milei. Será una jornada nacional de lucha bajo el lema ‘La Escuela enseña y construye esperanza’”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
- 1
Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas
- 2
Tras la explosión en una feria escolar: volvieron a operar a la alumna de 10 años de Pergamino que está internada en el Garrahan
- 3
“Vino más gente de la que esperábamos”: la conmovedora ceremonia para homenajear al “influencer de Dios”
- 4
Por qué se celebra hoy el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en la Argentina