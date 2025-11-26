¿Qué significa ser un menonita?

Durante la Reforma protestante del siglo XVI surgieron diferentes movimientos religiosos. Uno de ellos fue el de la comunidad menonita, que sigue presente en varios puntos alrededor del mundo hasta el día de hoy.

Conocidos por su visión pacifista y alejada de la tecnología de la vida actual, son una comunidad cristiana anabaptista que se originó en Europa, particularmente en Suiza.

Surgidos como parte de la conocida como “reforma radical”, tuvieron diferencias con sus pares en cuanto al bautismo -ellos creen que puede realizarse de adultos- y al rol del Estado. Además, se caracterizan por su compromiso con la no violencia y el pacifismo.

Actualmente existen diversas comunidades menonitas alrededor del mundo, incluyendo algunas en América Latina como México, Paraguay y la Argentina. Son conocidos por sus prácticas de asentamiento alejadas de la población. En el país, las comunidades más grandes se encuentran en las provincias de La Pampa y Santiago del Estero.

Los menonitas no usan autos; se manejan en carro. Guillermo Llamos

Las creencias

Entre sus convicciones principales se encuentran las enseñanzas de Jesús, con énfasis la “separación de la influencia del mundo”. Además, su fe se basa en la Biblia, la vida, la muerte y la resurrección como “camino a la salvación”. Es por esto que le dan mucha importancia a vivir vidas de sencillez, servicio y comunidad: practican su vida en comunidades autónomas y en áreas rurales, lo que les permite mantener el enfoque en la autosuficiencia.

En este sentido, las comunidades menonitas tienen sus propias escuelas en las que enseñan no solo materias tradicionales, sino también sus propios valores religiosos y culturales. Con las fiestas religiosas pasa algo similar: las principales festividades giran en torno a la vida religiosa cristiana, como la Navidad y la Pascua, pero sin los adornos ni celebraciones elaboradas típicas.

También tienen otras creencias específicas que tienen que ver con la negativa del uso de armas contra los humanos, el rechazo al progreso tecnológico y la modernidad y una posición conservadora respecto de temas sociales como la homosexualidad.

En cuanto a la cultura y costumbres, habitualmente hablan la lengua de la región en la que viven, pero en muchas comunidades conservadoras aún se habla el “Plautdietsch” (un dialecto bajo alemán) o el alemán estándar.

Los menonitas tienen varias tradiciones típicas. Gettyimages - Corbis News

Los menonitas en Río Negro

Un trágico caso vinculado a una familia de menonitas tuvo lugar hace pocos días en la provincia de Río Negro. Allí, la policía local confirmó el hallazgo de dos cuerpos en el río Negro, muy cerca de General Conesa: se trata de un hombre perteneciente a una colonia menonita y de su hija de 16 años que había sido arrastrada por la corriente.

Tras intensos rastrillajes para dar con el hijo de 20 años, que había entrado al río junto a su padre para intentar rescatar a su hermana, la Policía de Río Negro encontró el cadáver de David Neufeld.

El operativo se inició este domingo a la tarde tras una denuncia por la desaparición de tres personas en el establecimiento La Asunción, unos 25 kilómetros al oeste de la localidad de General Conesa, sobre la ruta 53. Hace pocos meses, unas 50 familias de la colonia menonita Nueva Esperanza, de Guatraché, provincia de La Pampa, compraron allí 5000 hectáreas para instalarse y desarrollarse a través de actividades agropecuarias.

Este domingo, la joven se metió al río en esa zona para refrescarse y fue arrastrada por la corriente. La chica dejó de hacer pie y comenzó a pedir ayuda. Con ella estaban su papá, Jacobo Neufeld, y su hermano, David, que se tiraron al agua para intentar auxiliarla. De todos modos, la correntada los arrastró también a ellos. El primer cuerpo en ser encontrado fue el del padre de los chicos, que estaba a menos de 100 metros río abajo del lugar donde ocurrió la inmersión. Horas más tarde apareció el cuerpo de la joven, a pocos metros.