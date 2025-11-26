Se reúne el consejo que define la suba del salario mínimo; una aerolínea operará en el país el vuelo más largo del mundo
Además, un nuevo revés para Martín Insaurralde; grave incendio en Hong Kong; Lanús y Tigre juegan por el Clausura. Estas son las noticias de la mañana del 26 de noviembre de 2025
- Se reúne el Consejo que define la suba del salario mínimo. Será desde las 12.30 cuando el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil retome su actividad. La última actualización se hizo en agosto y el haber mínimo permanece en $322.200 desde ese momento: impacta en las prestaciones sociales que dependen para su cálculo y como parámetro para los trabajadores informales.
- El Gobierno autorizó a una nueva aerolínea a operar en el país. Se trata de China Eastern Airlines, y hará el vuelo comercial más largo del mundo. La conexión entre Buenos Aires y Shangai tendrá una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda. Serán 25 horas de viaje. La ruta comenzará a realizarse a partir de diciembre y la compañía aérea ya puso pasajes a la venta.
- Revés judicial para Martín Insaurralde en el caso del yate El Bandido. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido del ex intendente de Lomas de Zamora para apartar a la Unidad de Información Financiera como querellante, y uno de los acusadores del caso donde está siendo investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El expediente se abrió en 2023 cuando se descubrió a Insaurralde navegando en un yate en Marbella con Sofía Clérici.
- Un incendio de gran magnitud en Hong Kong deja 4 muertos y varios heridos. Se registró en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte, donde las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú. El fuego afectó a varios edificios residenciales de gran altura: hay varias personas atrapadas en el interior de las construcciones.
- Se define el pase a cuartos entre Lanús y Tigre. El partido comienza a las 21.30 en el estadio Ciudad de Lanús por los octavos de final del Clausura. El ganador enfrentará a Racing tras su agónica clasificación frente a River. Si gana Lanús, el encuentro se jugará en casa del Granate, y si el vencedor es Tigre, será en el Cilindro de Avellaneda.
