Qué son los gusanos Microstomum sp. que fueron encontrados en un lote de tomates triturados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una alerta preventiva por un lote de la reconocida marca de tomate triturado Marolio con presencia de gusanos en su interior. Según indicaron desde el organismo nacional, la especie encontrada con los microscopios se trataría de la familia de los Microstomum sp.

El lote contaminado es el “Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza”.

Los gusanos detectados en el tomate triturado. Anmat

El hallazgo del gusano se dio en el municipio de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, donde varios consumidores registraron la presencia de gusanos en tomate triturado y procedieron a realizar la denuncia ante el ente nacional.

“El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes", expresó Anmat en un comunicado.

Las recomendaciones de Anmat

Frente a esta situación, y para evitar mayores inconvenientes, la Anmat emitió una serie de recomendaciones para que los usuarios se mantengan atentos: