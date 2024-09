Qué vuelos se ven afectados por el paro de aerolíneas del viernes 13 y sábado 14 de septiembre

Escuchar

Los gremios de aeronáuticos anunciaron este miércoles que habrá un paro total de actividades por 24 horas. Este se extenderá desde el mediodía de este viernes 13 hasta el mediodía del sábado 14.

La decisión se tomó en una asamblea que se llevó adelante ayer entre miembros de Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) en conjunto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). En la reunión, los sindicatos determinaron las acciones que tomarían en el contexto de la puja salarial que llevan adelante con Aerolíneas Argentinas. Este conflicto dio a varias medidas de fuerza similares en los últimos días.

Se estima que en esta ocasión podría afectar entre 27.000 a 30.000 pasajeros. A su vez, calculan que el paro impactará en cerca de 250 y 300 vuelos que entren o salgan de todos los aeropuertos. En ese sentido, las personas que tienen programado un vuelo entre el 13 y 14 de septiembre se preguntan cuáles son las aerolíneas que no funcionarán en esos días.

Una por una: todas las líneas afectadas por el paro de aerolíneas

En principio, los vuelos que se verán afectados por el paro de aeronáuticos serán aquellos de Aerolíneas Argentinas. De todos modos, aún no se anunciaron medidas paliativas por parte de la compañía de bandera al respecto. Según indicaron fuentes de la empresa a LA NACION, en primer lugar, se va a avisar a los pasajeros que cambien el día de los pasajes con anticipación.

El paro solo afecta los vuelos de Aerolíneas Argentinas AEROLÍNEAS ARGENTINAS - AEROLÍNEAS ARGENTINAS

De todos modos, puede que las operaciones de otras aerolíneas se vean afectadas este viernes. Esto se debe a que la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) realizarán, por su lado, asambleas en los lugares de trabajo también el 13 de septiembre. Esto podría afectar el servicio de Intercargo, la empresa que brinda servicios de asistencia en pista a las aerolíneas.

Por el momento, aún no se informó cuáles serán los vuelos que se verán afectados por esta medida. Al consultar el sitio oficial de Aeropuertos Argentinos, se puede observar que no hay cancelaciones de arribos o partidas todavía, tanto en Aeroparque como Ezeiza. En ese sentido, se recomienda revisar esta información antes de viajar para chequear que no haya inconvenientes.

En los sitios oficiales de cada aeropuerto es posible chequear el estado de los vuelos:

También en este link se puede ver el estado de los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Qué hacer si me cancelan el vuelo

Qué se puede hacer si cancelan un vuelo por el paro de pilotos y aeronavegantes de Aerolíneas Argentinas Santiago Oroz

Como ya ocurrió el pasado 6 de septiembre, y debido al caos que se generó en los dos principales puntos de arribos y egresos del país y desde donde parten vuelos hacia las distintas provincias, desde Aerolíneas Argentinas difundieron algunos consejos para los pasajeros que tenían comprado un vuelo durante la jornada de protesta.

En esa ocasión, la compañía puso en conocimiento de sus pasajeros que levantaba las penalidades por cambio de tickets y recomendaba a aquellas personas con vuelos en la franja horaria afectada, modificar sus itinerarios para evitar el periodo de mayor tráfico y demoras.

Esas modificaciones no tuvieron costo y permitían al usuario seleccionar vuelos dentro de una ventana de 15 días, siempre para su mismo destino original. De todas formas, para evacuar inquietudes, los pasajeros deberán dirigirse a los canales de atención de la empresa para realizar cambios, ya sea a través del sitio oficial o desde la aplicación de Aerolíneas Argentinas.

LA NACION