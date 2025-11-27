Una mujer de 33 años murió en la zona sur de Mar del Plata por una caída de 25 metros de altura. Se trata de una licenciada en comunicación de Tres Arroyos identificada como Leticia Lembi. El suceso fatal ocurrió el miércoles 26 de noviembre por la tarde. La víctima participaba de una actividad vinculada a una agencia de marketing junto a colegas y familiares al momento del siniestro.

¿Quién era la mujer que murió al caer de una escalera en Mar del Plata?

La mujer fallecida, identificada como Leticia Lembi, era Licenciada en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad de La Plata y su formación inicial transcurrió en el Colegio Holandés de Tres Arroyos. Era coordinadora de Onlera, una firma que opera como agencia de marketing y consultora online. Su primo, Santiago Escudero, el fundador y CEO de dicha empresa, la acompañaba en el lugar del hecho junto a otros amigos. La profesional mantenía un vínculo laboral simultáneo con los medios de su región y durante los meses de verano trabajaba como corresponsal en Claromecó para el diario La Voz del Pueblo.

Su perfil personal en redes sociales evidenciaba sus intereses fuera del ámbito laboral, donde compartía imágenes de sus viajes y momentos con su mascota, una perra de raza salchicha. Pertenecía a una familia tradicional del comercio tresarroyense y su padre condujo la tienda “Casa Evaristo”, un negocio funcionó durante más de ocho décadas hasta su cierre definitivo tiempo atrás.

Cómo fue la caída fatal

Según informo La Capital de Mar del Plata, Lembi se encontraba junto con sus amigos en el kilómetro 535 de la Ruta 11, frente a la Estancia La Moringa, en el sector conocido como Barranca de Los Lobos. Al subirse a una escalera de hormigón con la intención de tomarse una fotografía, perdió el equilibrio y se precipitó al vacío, desde la estructura que presenta una altura de 25 metros.

El impacto contra el suelo provocó su muerte instantánea. Los acompañantes pidieron ayuda con urgencia y los bomberos de San Patricio, una ambulancia del SAME, patrulleros y recursos de la Municipalidad asistieron al lugar. El equipo de Rescate y Riesgos Especiales recuperó el cuerpo. El fiscal Carlos Russo intervino en la causa y la justicia caratuló el expediente como muerte accidental.

Antecedentes previos y el estado del lugar

La erosión marina afecta el piso de hormigón desde hace años y pese al riesgo, turistas y locales acuden allí por la vista panorámica. Existen registros previos sobre la peligrosidad del sitio. El canal Mar del Plata Notidata publicó un video en YouTube cuatro meses atrás con advertencias específicas.

La grabación muestra la falta de seguridad en la zona. El título de la publicación alertaba: “Entrada a escalera de barranca de los lobos. Precaución, no recomendable para niños”. Las imágenes exponen bordes sin protección y mampostería en ruinas. Este sector de la costa registra otro incidente grave de una mujer de 35 años que cayó desde un acantilado en Playa Serena el 5 de julio de 2021 y sobrevivió tras sufrir un traumatismo de cráneo grave.

