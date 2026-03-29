Quién es Soledad Palameta Miller, la científica argentina acusada de haber robado material biológico en Brasil

Una profesora y científica argentina fue arrestada el último lunes por robar material biológico en un laboratorio de virología en el municipio de Campinas, en San Pablo, Brasil. Se trata de Soledad Palameta Miller, de 35 años y oriunda de Rosario, quien fue arrestada por la Policía Federal brasileña acusada de extraer microorganismos sin autorización. Horas después recuperó la libertad por orden judicial, aunque quedó imputada por fraude procesal y transporte ilegal.

La mujer sustrajo las muestras que estaban almacenadas en el laboratorio de virología y biotecnología aplicada del Instituto de Biología de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), según reportó el medio local O Globo.

Palameta tiene una amplia experiencia trabajando con virus y posee un doctorado en ciencias farmacéuticas. Estudió en la Universidad de Rosario, donde se graduó en biotecnología, y luego se mudó a Brasil. Terminó sus estudios posdoctorales en el mismo laboratorio de Unicamp en donde ocurrió el robo.

En su perfil de LinkedIn, indica tener experiencia en “prospección, aislamiento y manipulación de virus y otros microorganismos” de niveles de bioseguridad 2 y 3, incluidos influenza H1N1, H3N2 y H5N1. Hasta el momento de su detención se desempeñaba como profesora en la Facultad de Ingeniería en Alimentos y trabajaba con la investigadora Clarice Arns. Además, es cofundadora de una empresa dedicada al desarrollo de virus transgénicos.

El Instituto de Biología de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) en donde ocurrió el robo. Unicamp

La mujer no es la única sospechosa del caso: Michael Edward Miller, su esposo y también científico y exalumno de Arns, es el otro investigado. Miller es socio de Palameta en una startup que se especializa en el uso de técnicas microbiológicas para mejorar la producción agrícola, llamada Agrotrix y fundada en mayo de 2025. La empresa surgió de un programa de incubación de virus de la propia universidad y está ubicada en un parque tecnológico dentro del campus, detalló O Globo.

El robo

De acuerdo con medios locales, Palameta Miller robó el material del Unicamp —al que ya no pertenecía— y lo llevó a congeladores destinados al trabajo de sus colegas en la Facultad de Economía y Administración, en donde posteriormente fue encontrado por la Policía Federal. La investigación comenzó casi un mes antes del arresto, cuando la universidad detectó la ausencia de muestras de patógenos y contactó a la Policía Federal y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

Ese mismo lunes el material biológico fue enviado al Ministerio de Agricultura y Ganadería para su análisis. Según EPTV, que tuvo acceso a la transcripción de la audiencia judicial de Palameta Miller, el material robado era un virus. Los patógenos se encontraban en una instalación de seguridad de nivel NB3, es decir, la segunda categoría de aislamiento más estricta para prevenir la contaminación.

Por el momento, se desconoce si el robo del material de Unicamp se relaciona con el trabajo de la empresa propiedad de la pareja. Sin embargo, el CV de Palameta aseguraba que trabajó con el Zika, el virus sincitial respiratorio, el SARS-CoV-2 y los virus de la gripe. En el laboratorio se manipulaban los virus H1N1 y H3N2, causantes de la gripe tipo A, que reveló una investigación de G1 en Campinas.

Las teorías apuntan a que el robo se produjo por una disputa académica sobre el contenido de una investigación. La científica colaboraba en tres proyectos de investigación de la profesora Arns relacionados con el virus sincitial respiratorio, el metapneumovirus aviar y el virus de la bronquitis infecciosa.

Un investigador de Unicamp aseguró al medio local que la relación entre las profesionales se rompió por la disputa académica, algo común en las colaboraciones, en particular en aquellos donde los investigadores intercambian favores como prestar equipos a cambio de firmas en estudios.