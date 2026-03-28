Una profesora argentina fue arrestada por robar material biológico en un laboratorio de virología de Brasil

Una profesora universitaria argentina fue arrestada el pasado lunes por robar material biológico en un laboratorio de virología en el municipio de Campinas, en San Pablo, Brasil. Por el momento, las teorías apuntan a que el robo se produjo por una disputa académica sobre el contenido de una investigación. La mujer afronta cargos de fraude procesal y transporte ilegal de un organismo genéticamente modificado. Su esposo también es investigado. Sin embargo, la mujer se encuentra en libertad por orden judicial.

Soledad Palameta Miller fue detenida por la Policía Federal brasileña por extraer sin autorización microorganismos almacenados en el laboratorio de virología y biotecnología aplicada del Instituto de Biología de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), reportó el medio local OGlobo. Los patógenos se encontraban en una instalación de seguridad de nivel NB3, es decir, la segunda categoría de aislamiento más estricta para prevenir la contaminación.

Palameta era profesora de la Facultad de Ingeniería en Alimentos, donde trabajaba para la profesora Clarice Arns, y robó el material del instituto, a donde no pertenecía, y lo llevó a congeladores destinados al trabajo de sus colegas en la Facultad de Economía y Administración. Allí fueron encontradas las muestras por la Policía Federal.

Ese mismo lunes el material biológico fue enviado al Ministerio de Agricultura y Ganadería para sus análisis. Según EPTV, que tuvo acceso a la transcripción de la audiencia judicial de Soledad Miller, el material robado era un virus, reportó OGlobo.

La profesora universitaria Soledad Palameta Miller

En un comunicado, la Policía Federal expresó que los involucrados rendirán cuentas por “los delitos de hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de un organismo genéticamente modificado”.

La investigación comenzó casi un mes antes del arresto, cuando la universidad detectó la ausencia de muestras de patógenos y contactó a la Policía Federal y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

Palameta, de 35 años, tiene una amplia experiencia trabajando con virus y posee un doctorado en ciencias farmacéuticas. Estudió en la Universidad de Rosario, donde se graduó en biotecnología, y luego se mudó a Brasil. Terminó sus estudios posdoctorales en el mismo laboratorio de Unicamp donde ocurrió el robo.

No es la única sospechosa del caso. La profesora de Unicamp está casada con Michael Edward Miller, científico y exalumno de Arns. Miller es socio de Palameta en una startup que se especializa en el uso de técnicas microbiológicas para mejorar la producción agrícola, llamada Agrotrix y fundada en mayo de 2025. La empresa surgió de un programa de incubación de la propia universidad y está ubicada en un parque tecnológico dentro del campus, detalló OGlobo.

“¡Envíanos tu transgén y produciremos tu virus!“, escribían en redes sociales. Los virus transgénicos se usan en la investigación médica y veterinaria para tratar algunos tipos de enfermedades. Una de las líneas de trabajo de la empresa incluía el tratamiento de ”coinfección viral", es decir, estimular la competencia de diferentes virus en un organismo para reducir la carga de los patógenos más dañinos. Otra era la mejora de la calidad de agua potable para potenciar la flora intestinal de los cerdos.

El Instituto de Biología de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) Unicamp

Por el momento, se desconoce si el robo del material de Unicamp se relaciona con el trabajo de la empresa. Sin embargo, el CV de Palameta aseguraba que trabajó con el Zika, el virus sincitial respiratorio, el SARS-CoV-2 y los virus de la gripe. En el laboratorio se manipulaban los virus H1N1 y H3N2, causantes de la gripe tipo A, reveló una investigación de G1 en Campinas.

En su perfil de LinkedIn, Miller aseguró que tiene experiencia “en prospección, aislamiento y manipulación de virus y otros microorganismos clasificados como de nivel de bioseguridad 2 y 3, incluyendo influenza H1N1, H3N2, H5N1″.

Se ejecutaron órdenes de registro y confiscación contra la pareja. Sin embargo, el martes Palameta fue puesta en libertad por orden judicial, luego de que su defensa argumentara que es madre de dos hijos. Miller nunca fue arrestado.

En tanto, la universidad publicó un comunicado donde afirmaba que están colaborando con las autoridades judiciales y policiales. “La Universidad se adherirá estrictamente a las normas procesales e institucionales. Las declaraciones detalladas sobre el fondo de la investigación se realizarán exclusivamente en los registros judiciales oficiales, tanto internos como externos. Es importante destacar que todo el material recopilado se encuentra bajo la custodia y responsabilidad legal de la Policía Federal”, comunicó.

La disputa académica

Colegas de Palameta aseguraron a OGlobo que el robo se relaciona con una discusión respecto al rumbo de una investigación. La científica colaboraba en tres proyectos de investigación de la profesora Clarice Arns relacionados con el virus sincitial respiratorio, el metapneumovirus aviar y el virus de la bronquitis infecciosa.

Un investigador de Unicamp aseguró al medio local que la relación entre las profesionales se rompió por la disputa académica, algo común en las colaboraciones, en particular en aquellos donde los investigadores intercambian favores como prestar equipos a cambio de firmas en estudios.

Hay indicios de que Arns fue quien llamó a la policía por los faltantes, luego de que un estudiante de posgrado notara la falta de las muestras del virus.