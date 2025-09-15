Quién fue Germán Torres, el cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery que murió este lunes

La gastronomía argentina se encuentra de luto tras la muerte de Germán Torres, cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery: falleció durante la madrugada del 15 de septiembre en Buenos Aires tras una larga enfermedad.

Quién era Germán Torres y cuál fue su impacto en la panadería argentina

El joven, nacido en 1985, fue un innovador en la panadería argentina, ya que se le atribuye la introducción del pan de masa madre en la escena gastronómica local. Su dedicación inspiró a muchos otros panaderos a explorar nuevas técnicas y a valorar la calidad de los ingredientes.

Germán Torres logró colocarse como un referente de la panadería argentina (Foto: @lavalientepan)

Tras estudiar publicidad en la UADE y ser premiado en Cannes, trabajó en agencias del sector publicitario. Sin embargo, su interés por la cocina lo llevó a estudiar en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG). Un viaje a la India fue determinante: decidió abandonar la publicidad y dedicarse por completo a su verdadera pasión.

Los proyectos gastronómicos más importantes de Germán Torres

Torres dejó su impronta en varios establecimientos de renombre, como Dadá Bistró, Le Pain Quotidien, La Panadería de Pablo y San Gennaro, donde se desempeñó como jefe de cocina.

En 2016, fundó Salvaje Bakery, un proyecto que revolucionó el concepto de panadería en Argentina al introducir el pan de masa madre y otras novedades que marcaron tendencia. Más tarde, incursionó en la elaboración de pan de centeno con su marca Delirante, y finalmente se asoció con el chef Christian Petersen para abrir La Valiente.

Germán Torres fue uno de los creadores de La Valiente

Además de su trabajo en la cocina, Torres compartió su conocimiento a través de la escritura. Fue autor de Pan de garage (2019, Ed. Planeta) y Pan de campo (2022, Ed. Planeta), dos obras que se convirtieron en referentes para panaderos de todos los niveles. En sus libros, Torres reveló sus recetas, técnicas y secretos para elaborar panes artesanales de alta calidad.

Germán Torres escribió dos libros para plasmar su conocimiento sobre el pan: "Pan de garage" y "Pan de campo"

El adiós de la gastronomía argentina a Germán Torres

La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento en las redes sociales. Figuras destacadas de la gastronomía argentina expresaron su tristeza y admiración. Fernando Trocca escribió: “Descansá en paz Germán”. Y Tomás Kalika, chef de Mishiguene, lo recordó como “un gran tipo y un panadero de alma”.

Además, Narda Lepes compartió una foto de panes levando con la palabra “Descansá”, mientras que Lucas Canga, de MadPasta, expresó: “Siempre admiré tu templanza, muchas cosas que nunca te dije, talentoso e indescifrable”. Por último, Christian Petersen subió un video de su colega a sus historias de Instagram.

El mensaje de despedida que publico Narda Lepes, tras la muerte de Germán Torres (Fuente: @nardalepes)

El Instagram oficial de La Valiente publicó un sentido mensaje: “Estimado Germán, con mucho amor, un valiente... el valiente. Con mucha tristeza nos toca despedirte. Sin embargo, tu presencia nos acompañará para siempre. Vamos a mantener el pan que nos enseñaste, las medialunas al color que te gustan y los rolls de canela que te hacía tu abuela. Vamos a continuar por el camino en el que nos embarcamos y lograr este sueño que tuvimos juntos. San Isidro es pausa, es cierto Ger y en La Valiente, más que nunca, no va a faltar momento para recordarte, con buena música y buen pan. Te queremos”. La Valiente anunció que el lunes 15 de septiembre permaneció cerrado por duelo

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.