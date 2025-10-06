Quién ganó el Premio Nobel de Medicina 2025
Tres científicos fueron reconocidos este año por su trabajo sobre la tolerancia inmune periférica
- 2 minutos de lectura'
Este lunes se anunciaron los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025. El galardón internacional se entrega cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en diversas disciplinas.
Este año, los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi son quienes recibieron el Nobel de Medicina. Fueron reconocidos por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica.
Como sucede cada año, el premio va acompañado de una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares, que se entregan en ceremonias en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 del científico y creador del premio, Alfred Nobel.
Cuándo se entregan los Premios Nobel 2025
- El premio de Fisiología o Medicina: lunes 6 de octubre.
- El premio de Física: martes 7 de octubre.
- El premio de Química: miércoles 8 de octubre.
- El premio de Literatura: jueves 9 de octubre.
- El premio de la Paz: viernes 10 de octubre.
- El premio de Economía: lunes 13 de octubre.
Cómo ver la entrega del Premio Nobel 2025
Todos los anuncios se transmitirán en directo a través de los canales digitales oficiales del Premio Nobel, indica el sitio oficial, e invita a acceder al canal de YouTube en el que se darán a conocer los ganadores, día por día.
Además, en el sitio del Premio Nobel se publicará la información detallada sobre los premios y se explica la modalidad de selección.
“Cada año, miles de miembros de academias, profesores universitarios, científicos, antiguos ganadores del Premio Nobel, miembros de asambleas parlamentarias y otros, reciben la invitación para presentar candidatos a los Premios Nobel del año siguiente. Estos nominadores se seleccionan de tal manera que representen al mayor número posible de países y universidades a lo largo del tiempo”, señala el sitio oficial.
