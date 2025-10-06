Quién ganó el Premio Nobel de Medicina 2025

Este lunes se anunciaron los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025. El galardón internacional se entrega cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en diversas disciplinas.​

Este año, los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi son quienes recibieron el Nobel de Medicina. Fueron reconocidos por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica.

Los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025 (Claudio Bresciani/TT News Agency via AP) Claudio Bresciani - TT News Agency

Como sucede cada año, el premio va acompañado de una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares, que se entregan en ceremonias en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 del científico y creador del premio, Alfred Nobel.

Cuándo se entregan los Premios Nobel 2025

El premio de Fisiología o Medicina: lunes 6 de octubre.

lunes 6 de octubre. El premio de Física: martes 7 de octubre.

martes 7 de octubre. El premio de Química : miércoles 8 de octubre.

: miércoles 8 de octubre. El premio de Literatura: jueves 9 de octubre.

jueves 9 de octubre. El premio de la Paz: viernes 10 de octubre.

viernes 10 de octubre. El premio de Economía: lunes 13 de octubre.

Cómo ver la entrega del Premio Nobel 2025

Todos los anuncios se transmitirán en directo a través de los canales digitales oficiales del Premio Nobel, indica el sitio oficial, e invita a acceder al canal de YouTube en el que se darán a conocer los ganadores, día por día.

Además, en el sitio del Premio Nobel se publicará la información detallada sobre los premios y se explica la modalidad de selección.

“Cada año, miles de miembros de academias, profesores universitarios, científicos, antiguos ganadores del Premio Nobel, miembros de asambleas parlamentarias y otros, reciben la invitación para presentar candidatos a los Premios Nobel del año siguiente. Estos nominadores se seleccionan de tal manera que representen al mayor número posible de países y universidades a lo largo del tiempo”, señala el sitio oficial.