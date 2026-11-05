Quiénes son los que se anotaron para ser voluntarios de la visita del Papa León XIV a la Argentina

“Me inscribí como voluntaria, porque considero que la visita del Papa es un evento histórico. Lo veo como un regalo y mi respuesta a eso fue donar mi tiempo para este evento”. Con estas palabras, Luz Villafañe, economista tucumana de 30 años, explicó los motivos por los cuales se sumó al equipo que está colaborando en la preparación del viaje de León XIV a la Argentina.

Villafañe es una de las 24.000 personas que se inscribieron como voluntarias para esta visita del Santo Padre. Se han acreditado personas de múltiples diócesis, desde la Ciudad de Buenos Aires a Córdoba, Lomas de Zamora, Luján, Quilmes, La Plata, San Isidro, Zárate, Mendoza, Rosario, Salta, Mar del Plata, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis e incluso algunas personas de Rawson. De todas las provincias, a excepción de Tierra del Fuego, hay voluntarios inscriptos.

Luz Villafañe junto a otros voluntarios que prepararon los kits

Estos colaboradores estarán en las tres sedes de la visita (Córdoba, CABA y Luján) cubriendo diferentes tareas: orientación a peregrinos, atención a otros voluntarios, celebraciones litúrgicas, servicio de apoyo a otras áreas, accesibilidad, equipos sanitarios, logística de eventos y comunicación. Y entre las tareas previas que tuvieron, estuvo el armado de los kits para los otros voluntarios. Villafañe fue una de las convocadas a colaborar en la preparación de las mochilas que se le entregarán a cada uno de ellos, que incluyen su credencial para movilizarse durante los días de la visita y otros elementos de utilidad, como una botella, una SUBE especial para la visita del Papa que permite viajar sin pagar, una remera, una gorra o piluso, un rosario y una pulsera.

El fin de semana pasado comenzó la entrega de estos kits en la Ciudad de Buenos Aires, una tarea que, nuevamente, estuvo a cargo de otros voluntarios. Tal como detalló Florencia Nizzoli, coordinadora nacional de voluntarios, se entregaron casi el 80% de ellos y, en Córdoba, harán la distribución este fin de semana. “Ahora estamos en la etapa final que consiste en asignar roles y tareas, y consiguiendo donaciones para afrontar los gastos que esto supondrá”, agregó Nizzoli.

“He escuchado a gente mayor hablar sobre la visita de Juan Pablo II, quien estuvo en Tucumán en 1987, y entendí lo trascendental de una visita papal. Pude experimentarlo cuando vi a Francisco en Río de Janeiro en 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud; fue un momento lleno de gracia y alegría, y es por eso que espero con ansias la visita de León XIV, no tengo dudas de que será una experiencia transformadora”, agregó Villafañe.

Los kits de los voluntarios

“Bienvenidos todos”

Las funciones de los voluntarios no se limitan al armado y la entrega de kits; muchos de ellos estuvieron colaborando en otras tareas previas a la visita del Papa. “Ya hubo unos 2000 que estuvieron colaborando antes de que llegue el Papa: entre las acreditaciones, la distribución de los otros voluntarios, la organización. Eso es lo más lindo, la noción que tenían de estar ayudando a otros voluntarios que iban a participar”, detalló Nizzoli.

Carolina Ortega es una de ellas. “Cuando vi la convocatoria para ser voluntaria, no lo dudé un segundo: era la oportunidad perfecta para poner en acción mi vocación de servicio. La posibilidad de ayudar llegó primero sumándome al equipo de preacreditaciones. Hemos recibido miles de solicitudes y el trabajo empezó a tomar forma cuando pude conocer a los voluntarios durante el armado y la entrega de kits; de alguna manera, sentí que le ponía rostro a quienes con tanta ilusión habían enviado su solicitud”, detalló a LA NACION Ortega, quien vive en Caseros, tiene 33 años, es técnica en administración hotelera y trabaja como ejecutiva de operaciones para un operador mayorista en turismo.

Carolina Ortega, junto a otros voluntarios de la visita del Papa León XIV a la Argentina

Hoy el desafío creció y le toca sumarse como coordinadora de área. Explicó que el equipo viene haciendo un trabajo muy intenso de logística, organización y contención. “Espero que sea un encuentro de mucha paz y unión, y en lo personal, me genera una alegría y una gratitud enormes ser parte de esta fiesta desde adentro y servir a los demás”, agregó Ortega.

Edwin Rodas, de 38 años y del barrio de Flores, también colaboró con la preparación y entrega de kits, y detalló qué lo motivó a ofrecerse como voluntario: “Me anoté casi sin pensarlo; en mi familia aprendí a rezar, a ser agradecido, y en los scouts, donde estoy hace muchos años, me enseñaron a estar siempre listo para servir”. Explicó que su primera tarea consistió en armar mochilas para los voluntarios en el Regimiento de Patricios. “Al rato ya estaba tomando mates con personas que no conocía, pero que parecían amigos de toda la vida. El fin de semana volví para entregarlas y ver la alegría de quienes las recibían fue lo más lindo. Ahora preparo el corazón para pasar la noche previa a la Misa sirviendo, esperando al papa León”, agregó.

Sebastián Álvarez, coordinador de los voluntarios de la sede Buenos Aires, junto a Georgina, que colabora con la organización del encuentro de los jóvenes con el Papa

Sebastián Álvarez es otro de los voluntarios que han colaborado con la preparación previa a la visita del Papa, ya que, junto con el Padre César Femia, coordinan los voluntarios de la sede Buenos Aires. “Es un servicio que vivimos con mucha alegría y entusiasmo. Ser parte de este acontecimiento histórico que Dios nos regala nos invita a ponernos al servicio de nuestros hermanos para que esta visita del Papa León XIV a nuestra tierra sea una oportunidad para que muchos peregrinos puedan vivir una profunda experiencia de Dios”, compartió Álvarez, quien tiene 35 años, vive en CABA y trabaja como abogado especializado en Derecho de Familia y Derecho Administrativo.

El lema que tendrá la visita del papa León XIV a la Argentina es “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. En ese sentido, Álvarez explicó que considera este evento como una oportunidad para “renovar nuestro compromiso cristiano con los más excluidos de nuestra sociedad, involucrándonos en la construcción de una Argentina más unida, con más esperanza, con más justicia e igualdad, donde TODOS, TODOS, TODOS sean bienvenidos y puedan tener una vida digna”.