Recoleta: un hombre chocó con su moto contra una parada de colectivos y murió
Ocurrió poco antes de las 6 en Avenida del Libertador y Agüero; la víctima tenía aproximadamente 40 años
Un fatal accidente ocurrió durante la mañana de este viernes cuando un hombre que estaba a bordo de una moto chocó contra una parada de colectivos ubicada en Avenida del Libertador y Agüero, barrio porteño de Recoleta.
Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, la víctima, de aproximadamente 40 años, por causas que aún son motivo de investigación, perdió el control de su moto Honda -modelo XR 250- e impactó contra la parada de colectivo, que contiene postes y vidrios.
En ese contexto, móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) montaron un operativo en el lugar poco antes de las 6, cuando el hombre aún estaba herido. Sin embargo, murió minutos después sobre el asfalto. Personal de la Comisaría Vecinal 2 de la Policía de la Ciudad también participó del operativo.
De acuerdo con lo que constataron las autoridades, el vehículo pertenecía a una empresa de servicios de seguridad privada. Asimismo, indicaron que no hubo otros vehículos involucrados.
Noticia en desarrollo
