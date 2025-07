Por la obra de reconversión: denuncian una tala indiscriminada de árboles en la traza de la autopista Dellepiane

En 2024 el gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció el plan de reformas para la autopista Dellepiane, una arteria que atraviesa el sur porteño y conecta la avenida General Paz con el centro. El objetivo es convertir parte de su traza en una “autopista-parque” a través de mejoras viales en las colectoras norte y sur, un carril exclusivo para la circulación de metrobús en ambos sentidos y un corredor verde, según la administración porteña.

Los detalles se contaron en marzo de este año, cuando especificaron que esto incluye la puesta en valor de los sectores aledaños, desde la General Paz hasta la estación Peaje Dellepiane. Renovarán las losas de hormigón de la calzada, construirán espacios para regularizar el estacionamiento, harán nuevas veredas, cruces elevados, ensanches de las esquinas, y señalamiento horizontal y peatonal.

De 600 árboles añejos en peligro de ser talados, los vecinos afirman que solo salvaron 38 Gentileza

Según la Ciudad, el concepto de autopista-parque se basa en la inclusión de un parque lineal de 260.000 metros cuadrados de espacio verde, que incluirá senderos peatonales y máquinas de ejercicio, sectores de descanso, juegos y espacios culturales.

Pero algo llamó la atención de los vecinos, quienes se pusieron en alerta y presentaron un amparo, con el apoyo del Ministerio Público de la Defensa, para que se frenara lo que consideran una contradicción: para crearlo, empezaron a talar árboles. El recurso legal sigue en curso.

Según el grupo de vecinos autoconvocados No Dividan Lugano, grupo que se creó a fines del año pasado en contra de la construcción de túneles, el juez Darío Reynoso indicó la creación de mesas de trabajo que se convoquen por canales oficiales y de manera amplia, pero esto no se concretó. Desde Basta de Mutilar Nuestros Árboles (BdM), otro grupo conformado por vecinos porteños, aclararon: “Estas mesas consistían en informar sobre el proyecto, pero no implicaban una real participación ciudadana”.

Desde No Dividan Lugano explicaron que hoy los laterales de la autopista funcionan como biocorredor que los vecinos usan, por ejemplo, para armar huertas y plantar árboles ellos mismos, “como el roble añoso que puso el padre de un vecino y que hoy, lamentablemente, se lo llevó puesto el master plan”. A la vez, criticó que el espacio que proponen no va a superar los 2,40 metros de ancho y agregó que, de los 600 árboles que se ven afectados por las obras, solo lograron evitar la extracción de 38.

Ante la consulta de LA NACION sobre el plan de arbolado para el proyecto, desde el Ministerio de Movilidad Urbana (ex-Infraestructura) porteño señalaron que este fue elaborado en detalle con el asesoramiento de la Subsecretaría de Ambiente, que colaboró en el diseño para el parque y biocorredor, y de la Dirección de Espacios Verdes y Arbolado (Dgevya), que relevó cada uno de los ejemplares en la traza de colectoras y llevó adelante el diagnóstico, las posibilidades de trasplante de cada ejemplar y los cálculos de compensación.

“La premisa principal es disminuir las afectaciones de espacio verde existente, equilibrando con nuevas áreas verdes de calidad y el biocorredor [...], con plantación de especies nativas, así como también la parquización de las áreas de usos varios a lo largo de los 4,6 km (deportivo, recreativo, de descanso, cultural, etc.)”, detallaron voceros del ministerio.

Pero los vecinos agrupados en BdM sumaron críticas y advirtieron que talar árboles añosos bajo el argumento de que son exóticos no se justifica, ya que las especies nativas que se prevé plantar tardarían décadas en cumplir la misma función ambiental. También remarcaron que la pérdida de copas frondosas no puede compensarse, ya que son clave para la fotosíntesis, la filtración de contaminantes y el hábitat de fauna.

En referencia a esto, desde No Dividan Lugano contó que se trata de ejemplares sanos y con follaje, es decir, funcionales como barrera acústica y térmica, y en la absorción de dióxido de carbono y agua de lluvia. “El proyecto habla de un futuro arbolado que tardará mínimo 10/15 años en volver a ser funcional, mientras se están extrayendo árboles que ya cumplen con dicha función. Destruyen un bosque urbano para construir un parque lineal”, expresó.

La construcción del Metrobús

La iniciativa de la Ciudad también contempla la mejora de las colectoras norte y sur para darles continuidad, ya que hoy se interrumpen por el recorrido del tren Belgrano Sur. Para resolverlo, se construirán puentes y, tras esto, un carril exclusivo para un metrobús, que circulará en ambos sentidos desde la General Paz hasta el empalme con el Metrobús 25 de Mayo.

La obra incluirá la construcción de defensas de hormigón para separarlo del resto del tránsito y la incorporación de pasarelas elevadas, donde estarán las paradas: en Piedra Buena, Cafayate, Av. Argentina, Castañares, Escalada y Lacarra.

Los vecinos advirtieron que “la mejora en la fluidez del tránsito es un engaño”, porque los nuevos carriles no agregan verdadero espacio a la actual autopista, pero sí eliminan áreas verdes. Por esto, presentaron sus propias propuestas, como por ejemplo, que el metrobús circule por la colectora.

Los vecinos de Lugano denuncian la tala indiscriminada de árboles para la reconversión de la autopista Dellepiane

A esto, el Ministerio de Movilidad Urbana respondió que su plan apunta a generar un reordenamiento general de la vialidad: “La generación del carril exclusivo central permitirá la circulación de vehículos de transporte masivo separados del tránsito general. Para su disposición no se quitará espacio para el tránsito general, sino que se conservará la disposición de tres carriles por mano, con banquinas”.

Para la elaboración, continuaron, se realizó un estudio de tránsito mediante una microsimulación que permite comprender el escenario actual y el futuro, incorporando demandas e indicadores determinados según la necesidad. El diseño final responde, por ejemplo, a la seguridad vial y la reducción de tiempos de viaje, afirmaron.

Finalmente, sobre las propuestas que presentaron los vecinos dijeron que algunas solicitudes se están analizando desde la viabilidad técnica, “buscando la mejor respuesta para su posible implementación”. Y estimaron que estos trabajos implicarán ahorrar 20.000 toneladas al año en la emisión de dióxido de carbono, dadas las mejoras en la circulación vehicular.