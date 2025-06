Robertito Funes fue agredido por dos trapitos a los que no les dio plata

El periodista Roberto Funes Ugarte protagonizó un tenso momento cuando fue agredido por dos “trapitos” (que cobran por vigilar autos estacionados a cambio de dinero) a los que no les dio plata. El episodio fue registrado en un video y luego el conductor habló en televisión para explicar lo sucedido.

Todo comenzó cuando Robertito saclió a manejar en su auto desde Vicente López rumbo al barrio porteño de Saavedra. Aparentemente, a la altura de la Avenida General Paz, el periodista no les dio dinero a los trapitos, por lo que lo increparon y comenzaron a insultarlo. Él se bajó del vehículo y un celular registró todo.

“Lo que estás haciendo es ilegal, ¿querés que venga la cana?”, dijo el periodista tras recibir las agresiones, cargadas de insultos. Tras ello, uno de los jóvenes trapitos respondió: “¿Yo te insulté? ¿Quién te insultó a vos? Nadie te insultó“. Mientras tanto, el movilero sacó su teléfono para filmarlos. ”Andá a laburar", aseveró Funes Ugarte. Rápidamente el video se hizo viral en redes sociales.

Robertito Funes fue agredido por dos trapitos a los que no les pudo dar plata

Al día siguiente, el periodista, que también trabaja para LN+, dio su versión de los hechos. “Me empezaron a tirar [al auto] agua con detergente mientras manejaba. Yo no les podía decir que no quería [que le limpien el vidrio]. De todos modos les quería dar guita, uno a veces les da para que te dejen tranquilo”, comenzó Robertito este jueves en diálogo con Telefé.

Y agregó: “Como no les podía dar plata, se asomó uno y me dijo ‘sos Robertito, dale ayudame’. Y yo no les podía explicar lo que me estaba pasando. Arranqué porque el semáforo [cambió a verde] y me empezaron a insultar fuertemente. Me insultaron y me dijeron de todo. Yo no entendía nada”.

"Me insultaron y me dijeron de todo" 🗣️ Robertito fue agredido en la calle y nos cuenta su testimonio



Además, expresó que se sintió “muy abordado” por estos dos agresores y que en otro semáforo lo volvieron a increpar. “Me dijo un rosario de guarangadas (sic), una tras otra, y me empujó una guarangada. Me bajé para preguntarle por qué me estaban violentando de esa forma. Ellos dos tenían celulares superiores al mío”, insistió.

En tanto, reveló que después se hizo presente la Policía y que un agente le aseguró que ambos agresores estaban “hace 10 años” en la zona.