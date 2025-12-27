San Juan Evangelista: esta es su historia y qué rezarle

El Día de San Juan Evangelista se conmemora cada 27 de diciembre por la Iglesia Católica. Esta fecha es en honor a uno de los miembros más jóvenes de los doce apóstoles y discípulo amado de Jesús. También conocido como Juan el Apóstol, fue quien organizó junto a Pedro la última cena y asistió a Cristo en sus momentos finales.

Su rol es destacado dentro del catolicismo, ya que fue quien recibió a la Virgen María en su casa luego de la muerte del Hijo de Dios. Gracias a sus escritos, se consagró como el patrón de teólogos y escritores.

San Juan Evangelista es el patrono de los teólogos y los escritores Shutterstock

La historia de San Juan Evangelista

Juan era judío, nacido en la región de Galilea. Era hijo de Zebedeo, un pescador humilde, y hermano de Santiago el Mayor, quien junto a él se convertiría en uno de los 12 apóstoles. Cuando era muy joven, Juan fue elegido por Jesús para que acompañe a Pedro a preparar la última cena. Es así que se convirtió en el miembro más joven de los 12 apóstoles, junto a Pedro, Santiago, Andrés, Felipe, Judas Iscariote, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Bartolomé, Judas Tadeo y Simón. De acuerdo a los registros bíblicos, durante esa velada Jesús compartió sus padecimientos y Juan reclinó su cabeza sobre su pecho, como muestra de apoyo.

San Juan Evangelista estuvo encargado de la preparación de la última cena DOMINIO PÚBLICO

San Juan fue el único apóstol en estar presente en el Calvario, acompañando a la Virgen María mientras Cristo se encontraba en la cruz. Justo antes de morir, su maestro le encomendó cuidar de su madre y Juan la acogió en su hogar y se hizo cargo de ella. Cuando se dio a conocer la noticia de que el sepulcro de Jesús se encontraba vacío, Juan fue uno de los primeros que creyó en la resurrección.

Durante su vida, San Juan trabajó en varios escritos neotestamentarios como el libro del Apocalipsis y uno de los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento. De acuerdo al testimonio de San Epifanio, San Juan el Evangelista falleció a los 94 años y fue el único de los 12 apóstoles en no morir martirizado.

San Juan acompañó a Jesús y María en la crucifixión

Oración a San Juan Evangelista para pedir su ayuda

Como ocurre con muchos santos del catolicismo, San Juan Apóstol Evangelista cuenta con su propia Novena, la cual comienza cada 18 de diciembre.

De acuerdo a la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, la siguiente oración sirve para rezarle a San Juan Evangelista:

Oración para rezarle a San Juan Evangelista https://www.hermandaddelao.es/

Glorioso san Juan Evangelista, a vos acudimos,

llenos de confianza en vuestra intercesión.

Nos sentimos atraídos a vos con una especial devoción

y sabemos que nuestras súplicas serán

más agradables a Dios nuestro Señor, si vos,

que tan amado sois de Él, se las presentáis.

Vuestra caridad, reflejo admirable de la de Dios,

os inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena

y a complacer todo deseo y necesidad,

si ello ha de ser provechoso para nuestra alma.

Mirad, pues,

nuestra necesidad de conocer al Maestro,

tú que estuviste cerca de Él.

Mira nuestros trabajos y necesidades,

nuestros buenos deseos,

y alcanzadnos que aseguremos cada día más

nuestro conocimiento del Evangelio

del que tú fuiste un testigo privilegiado.