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Se aproximan 48 horas de un frente con tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió la llegada de fenómenos durante las próximas horas, con temperaturas por encima de los 20 grados; las alertas y advertencias del organismo

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El SMN advirtió sobre la inestabilidad que reinará durante el fin de semana, con temperaturas por encima de los 20 grados
El SMN advirtió sobre la inestabilidad que reinará durante el fin de semana, con temperaturas por encima de los 20 gradosFreepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió la presencia de precipitaciones abundantes y ráfagas de viento que impactarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en diversas provincias durante el fin de semana. Se debe al ingreso de un frente cálido que traerá humedad y aumento de temperatura, mientras el otoño comienza a asentarse.

El cambio más brusco se registrará durante las primeras horas del día, donde se incrementará indefectiblemente el nivel de inestabilidad.

El pronostico del tiempo
El pronostico del tiempo

Cómo estará el tiempo en la Ciudad

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) muestra una progresión de temperaturas y nubosidad durante la semana.

La inestabilidad climática llegará con mayor fuerza durante el fin de semana. El domingo la temperatura máxima escalará a los 30°C y la mínima llegará a los 23°C.

Pronóstico del tiempo para los próximos días, según el SMN
Pronóstico del tiempo para los próximos días, según el SMN

Provincias afectadas por la alerta amarilla

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego rigen bajo la alerta amarilla, con vientos que rondarán entre los 40 y los 65 kilómetros por hora y ráfagas mayores a los 110 kilómetros por hora.

Asimismo, se espera que las lluvias pronosticadas acumulen aproximadamente entre los 15 y 30 milímetros.

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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