Se aproximan 48 horas de un frente con tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió la presencia de precipitaciones abundantes y ráfagas de viento que impactarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en diversas provincias durante el fin de semana. Se debe al ingreso de un frente cálido que traerá humedad y aumento de temperatura, mientras el otoño comienza a asentarse.

El cambio más brusco se registrará durante las primeras horas del día, donde se incrementará indefectiblemente el nivel de inestabilidad.

El pronostico del tiempo

Cómo estará el tiempo en la Ciudad

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) muestra una progresión de temperaturas y nubosidad durante la semana.

La inestabilidad climática llegará con mayor fuerza durante el fin de semana. El domingo la temperatura máxima escalará a los 30°C y la mínima llegará a los 23°C.

Pronóstico del tiempo para los próximos días, según el SMN

Provincias afectadas por la alerta amarilla

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego rigen bajo la alerta amarilla, con vientos que rondarán entre los 40 y los 65 kilómetros por hora y ráfagas mayores a los 110 kilómetros por hora.

Asimismo, se espera que las lluvias pronosticadas acumulen aproximadamente entre los 15 y 30 milímetros.

💨 Mirá esa nube de polvo que se desplaza sobre el océano Atlántico... y no es solo polvo.



🌬️ Viene desde la Patagonia, levantada por los vientos intensos de las últimas horas, y cumple una función clave: fertilizar el océano. ➡️ pic.twitter.com/0z451FaX32 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 26, 2026

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas