La Maestría en Periodismo de LA NACION y la Universidad Torcuato Di Tella realizó su ya tradicional acto de graduación y bienvenida a los nuevos alumnos, a 21 años de la creación del programa de estudios de posgrado en periodismo más prestigioso de la región

Fue una cálida ceremonia en el Aula Magna del Campus Alcorta de la UTDT, que abrieron el vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian, los directores de la Maestría, Karina Galperín y Carlos María Reymundo Roberts, y el director académico, Héctor Guyot. Después de las palabras de bienvenida, la Secretaria de Redacción de LA NACION a cargo de la sección El Mundo, Inés Capdevila, dio una clase magistral.

Se graduó una nueva promoción de la Maestría en Periodismo LN/UTDT Ricardo Pristupluk

Para Tokatlian, el programa de estudio tiene un triple objetivo: “La equidad en las oportunidades para todos los ingresantes, la excelencia académica y el pluralismo de ideas”. Además, resaltó que hay valores fundamentales que sostienen la maestría en la búsqueda de un mejor periodismo. “Tratamos de entender antes de juzgar, creemos que entender no significa justificar sino comprender, y estamos convencidos de que es vital entender para poder explicar” , dijo el vicerrector.

Juan Gabriel Tokatlian, vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella Ricardo Pristupluk

La directora del posgrado, Karina Galperín, destacó el regreso a la presencialidad plena después de dos años en los que el programa de estudio se desarrolló en modalidad digital y luego híbrida, e hizo una breve recorrido por la adaptación de la Maestría en veinte años de historia, de una formación basada en la edición impresa a las múltiples posibilidades de publicación actuales, siempre con el periodismo profesional en el centro de la escena. “En la era de la reproducción digital -en la que vivimos, consumimos, producimos y enseñamos periodismo- algo de nosotros ha convertido la experiencia anterior de la reproducción mecánica -el diario papel- en una experiencia ahora con aura, distinta . Ante el cambio irreversible, inexorable, una parte de nosotros se aferra y dota de prestigio a un soporte en retirada. Pasa como con la vajilla que heredamos de nuestras abuelas: no sirven para el microondas, no la usamos todos los días, pero cuando vienen visitas importantes la ponemos sobre la mesa porque las asociamos a algo que recordamos con cariño e intensidad”, dijo Galperín.

Karina Galperín, directora de la Maestría en Periodismo LN/UTDT: "La maestría cambió acompañando los cambios en las plataformas de consumo de información y en los hábitos de las audiencias" Ricardo Pristupluk

Carlos M. Reymundo Roberts, articulista de LA NACION y director adjunto del Máster, puso el foco en los desafíos de la profesión en un contexto de transformación tecnológica y sobre todo en los cambios de hábito de consumo de las audiencias. “ ¿Cuál es el mandato del ahora para los que estamos hace tiempo en la profesión? Básicamente una cosa extrañísima: que desaprendamos, que estemos dispuestos a aprender de cero” , contó Roberts, y profundizó en la idea: “Es cierto que todo cambia, pero lo que no cambia es que los periodistas seguimos siendo personas que amamos conocer para dar a conocer; que amamos la verdad, y publicarla; que odiamos, o deberíamos odiar, la mentira, la chapucería, las imprecisiones, las cosas mal contadas”.

Carlos M. Reymundo Roberts, director de la Maestría en Periodismo de LA NACION y la Universidad Torcuato Di Tella: "A los que egresan, a los que están llegando, nuestra maestría nació con un lema: 'Aprender periodismo haciendo periodismo'. Veinte años después, a ese lema no le cambiaría ni una sola palabra". Ricardo Pristupluk

En su clase magistral, la periodista y Secretaria de Redacción de LA NACION, Inés Capdevila, se refirió al particular contexto de guerra que vive el mundo y a la labor periodística que resulta crucial para explicar situaciones tan complejas como un conflicto bélico de escala global. “Entender una guerra no es fácil, porque las verdades no son simples, no son lineales. Los tiempos son tan dinámicos y exigentes que tenemos que explicar con rapidez y que esas explicaciones sean rápidas, directas y lineales. Pero necesitamos mucho trabajo para eso” , contó Capdevila. Por eso invitó a los alumnos a enfrentar ese desafío de contar, “sin juzgamientos, para evitar la polarización”. Para la periodista “la verdad no tiene un dueño y el periodismo tienen que mostrarla con todos sus recursos, incluso cuando nos incomoda”.

En el tramo final de su presentación, Capdevila resaltó el trabajo de cobertura de la guerra en Ucrania con un equipo que combinó la tarea en el lugar de los hechos a través de una corresponsal (Elisabetta Piqué) con un grupo de periodistas en la Redacción, siempre con la necesidad de verificar hasta el más mínimo detalle: “Periodismo y tecnología magnifican el grado de acceso a la verdad, pero el método de buscar en el lugar aquello que sucede es siempre el mismo”.

Inés Capdevila, Secretaria de Redacción de LA NACION a cargo de la sección El Mundo, dictó la clase magistral: "Ustedes, los alumnos y los que ya están en las redacciones, van a tener que trabajar mucho para develar estas verdades complejas que encierra una guerra, y sin juzgar para no caer en la polarizacion" Ricardo Pristupluk

Por su parte, Lucía Sol Miguel, mejor promedio de la camada 2020, dio el discurso de despedida de su promoción. Además de recordar hitos en la cobertura periodística de los integrantes de su camada, la actual redactora de la sección El Mundo de LA NACION recordó las dificultades que enfrentó el grupo de alumnos para realizar el programa de estudio cien por ciento en modo remoto: “Tuvimos que aprender periodismo en un contexto distópico. Nos formamos sin poder cronicar desde el lugar de los hechos, y nos vimos obligados a enfrentar la adversidad. Esto potenció nuestra creatividad y la solidaridad entre los mismos integrantes de la promoción. Exprimimos las conversaciones en nuestra casa hasta dar con una noticia, y creo que a pesar de la adversidad estuvimos a la altura de las circunstancias”.

Lucía Sol Miguel, mejor promedio de la promoción 2020 de la Maestría, habló en nombre de los graduados y graduadas Ricardo Pristupluk

También participaron de la ceremonia Gastón Roitberg, Secretario de Redacción de LA NACION y coordinador digital de la Maestría, y Graciela Guadalupe, prosecretaria de Redacción y coordinadora periodística.

Los alumnos cuentan con la ayuda de un fondo de becas integrado por el aporte de las siguientes empresas: Pan American Energy, Globant, Desa, Quilmes, Techint, Massalin Particulares, Explorador Capital Management, Delta y Banco Voii .

Esta semana se inicia el ciclo lectivo 2022 que se cursa en el Campus Alcorta, sede de la Universidad Torcuato Di Tella, y en una nueva y moderna aula Redacción ubicada en la sede de LA NACION en Vicente López.

Los flamantes graduados de 2020

Los integrantes de la camada 2020 de la Maestría en Periodismo LN/UTDT Ricardo Pristupluk

Arzua, Gonzalo Daniel

Chaluleu, Mariano Adolfo

Colqui, Luis Rafael

Cordoba Poo, Marcelo Rafael

Dolabjian, Camila

Epsztein, Barbara

Fernandez Valdivia, Claudia

Gallia, Mateo

Lacour, Pedro

Macchi, Maria Agustina

Marin, Lucila

Miguel, Lucia Sol

Poleri, Sebastian

Rodriguez Ramos, Sandra

Roth, Franco

Said, Agustina Maricel

Tavares, Magdalena

Más fotos del acto del acto en el Campus Alcorta

Se graduó una nueva promoción de la Maestría en Periodismo LN/UTDT Ricardo Pristupluk

Se graduó una nueva promoción de la Maestría en Periodismo LN/UTDT Ricardo Pristupluk

Se graduó una nueva promoción de la Maestría en Periodismo LN/UTDT Ricardo Pristupluk

Se graduó una nueva promoción de la Maestría en Periodismo LN/UTDT Ricardo Pristupluk