Se incendió una casa en la Villa 31 y murió un hombre

Un trágico incidente tuvo lugar este domingo por la mañana en el asentamiento conocido como Villa 31. Una de las casas, ubicada en la calle Sara Beatriz Fernández al 600, registró un incendio en una de las habitaciones, por lo que los Bomberos de la Ciudad se acercaron a la zona. Allí llevaron adelante los operativos para apagar las llamas y detectaron el cuerpo de un hombre fallecido en el interior.

Según precisaron fuentes oficiales a LA NACION, el incendio se desarrolló en una habitación de aproximadamente 3 por 4 metros, en donde el fuego avanzó de forma generalizada sobre el mobiliario y un colchón.

El incendio en la Villa 31

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó el fallecimiento y, finalmente, los efectivos de Bomberos pudieron dominar el fuego.

El incendio en Ciudad Universitaria

Hace pocos días, un colectivo de la línea 160 se prendió fuego mientras circulaba por Ciudad Universitaria. Según se informó, todos los pasajeros que se encontraban en el vehículo lograron descender por sus propios medios y no se registraron heridos.

Según se consignó en el parte policial, el hecho ocurrió pasadas las 14, cuando el colectivo circulaba con pasajeros a esa altura del barrio de Núñez. De acuerdo a lo informado, todas las personas que se encontraban en el vehículo, lograron salir por sus propios medios “en orden y sin pánico”. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni heridos.

Tras ello, dos dotaciones de Bomberos y tres ambulancias del SAME montaron un operativo en el lugar. De acuerdo a lo indicado, las autoridades emplearon una “una línea de 38 milímetros” para extinguir el fuego que “se desarrollaba de forma generalizada” en el colectivo apostado en la línea del Metrobús que se encuentra situada sobre la avenida Intendente Cantilo.

. Captura de video

Minutos después, personal de Bomberos logró apagar el incendio desatado en la unidad de la línea 160, que en su recorrido conecta Ciudad Universitaria y varios barrios de la Capital Federal con zonas del conurbano sur, entre ellas Lanús, Banfield y Lomas de Zamora.

Las imágenes del vehículo en llamas comenzaron a circular por redes sociales, donde algunos usuarios habían advertido más temprano por una gran columna de humo en Costanera. Si bien en un principio se sospechaba de una falla en el motor, fuentes policiales indicaron que el incendio se habría generado por la “ignición de hidrocarburos”.

Según pudo saber LA NACION, al momento del accidente el colectivo de la línea 160 transportaba a solo cuatro pasajeros.