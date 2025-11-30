Hay alerta naranja por tormentas para este domingo 30 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 30 de noviembre gran parte del territorio del país está bajo alerta amarilla y/o naranja por fuertes tormentas. Según señaló el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se tratarían de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

La alerta fue informada por el SMN mediante su Sistema de Alerta Temprana el sábado por la tarde. Entre las provincias afectadas se encuentras la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Río Negro, San Luis, Chubut, Neuquén, Chaco, Formosa, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy y Salta.

Las provincias alcanzadas por las diferentes alertas este domingo 30 de noviembre

No obstante, el centro del país y el área mesopotámica serán las más afectadas por el agua y el viento. En Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se esperan tormentas fuertes acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Similares condiciones están previstas para Neuquén y Río Negro.

En el norte del país también se esperan lluvias que traigan consigo un leve descenso de la temperatura después de días de mucho calor. Para esta región están pronosticadas lluvias desde temprano, con tormentas con actividad eléctrica y posible caída de granizo. Asimismo, las ráfagas de viento pueden alcanzar velocidades de hasta 80 km/h.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

En el sur de la región pampeana y en la Patagonia el pronóstico no cambia mucho, salvo por la temperatura, que rondará los 25°C de máxima. En el interior de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, en el este de Río Negro y Chubut, está previsto que llueva de manera consistente durante toda la jornada.

Por último en CABA y el conurbano bonaerense, la alerta que rige es amarilla. Al igual que durante gran parte del sábado, continuarán las precipitaciones con lluvias, rayos y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. La máxima será de 20°C y la mínima de 14°C e irá en aumento a lo largo de la semana.

Recomendaciones por tormentas: