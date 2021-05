¿Se puede salir a correr?: qué dijo el secretario de Transporte porteño

En el marco del avance de la segunda ola de casos de coronavirus, el presidente Alberto Fernández anunció una serie de medidas restrictivas de cara a los próximos días. Desde el sábado 22 y hasta el domingo 31 de mayo inclusive quedará prohibida la circulación para toda persona que no esté considerada como personal esencial.

Siguiendo esa línea, algo que sí quedó habilitado durante este tiempo son los deportes individuales (los grupales y las reuniones sociales están prohibidas). Pero las preguntas afloraron: ¿qué es un deporte individual? Y, puntualmente, ¿se puede salir a correr?

En diálogo con Eduardo Feinmann por LN+, el secretario de Transporte porteño, Juanjo Méndez, confirmó que se podrá salir a correr y a andar en bicicleta durante estos días.

El secretario de transporte dio detalles sobre las nuevas medidas y los modos de circulación en CABA

“Al tenis no se va a poder jugar porque no van a estar los clubes, pero uno va a poder salir a correr, a andar en bici o a caminar dentro de los horarios (de 6 a 18). Lo que uno no puede hacer es congregarse en una plaza para una clase de gimnasia”, precisó el funcionario.

“Podemos salir a hacer un deporte individual, incluso con algún conviviente de nuestro domicilio podemos salir a correr o a andar en bici pero no convertirlo en un espacio de encuentro”, completó. Luego, indicó que los chicos podrán ir a las plazas pero “a pasear” y que no podrán jugar en los espacios para tal fin ni con otros chicos. “En estos diez días pedimos encarecidamente que no”, finalizó.

Las medidas anunciadas

Se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en Alto riesgo o en Alarma epidemiológica.

La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive.

inclusive. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.

Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.

Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas.

La medida dura 9 días y solo involucra 3 días hábiles.

LA NACION