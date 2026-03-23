Se vienen 72 horas de un frente que provocará tormentas fuertes y días frescos: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que durante el fin de semana largo estos fenómenos impactarán sobre la mayor parte del país; cuáles son las recomendaciones del organismo
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El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se aproximan 72 horas lluvias, tormentas fuertes, actividad eléctrica y ráfagas en varios puntos del país tras el ingreso de un frente inestable que también traerá días frescos por un marcado descenso de temperatura.
Las alertas del organismo, de color amarillo y naranja, recaen en todo el territorio nacional. En ese sentido, la ciudad de Buenos Aires tocará los 12°C de temperatura mínima durante el martes.
Cuáles son las zonas que se verán afectadas las próximas 72 horas
De acuerdo al último informe del SMN, rige alerta naranja en Corrientes.
Las ciudades de esa provincia se verán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.
21 MAR | 🌧️ Estos son los valores de precipitación registrados en las últimas 24h hasta las 9h en nuestras estaciones meteorológicas.— SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 21, 2026
📍Las ciudades de Sauce Viejo, Santa Fe y Pehuajó, Bs. As. superaron los valores medios de lluvia normales para el mes de marzo ➡️ pic.twitter.com/JWG2NdkRML
En tanto, rigen alertas amarillas en Buenos Aires, San Luis, San Juan, Mendoza, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chubut y Santa Cruz. El organismo indicó que las áreas ser verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
“Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, detalló.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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