Siguen las alertas por calor extremo: cómo estará el clima en Buenos Aires

Las altas temperaturas continúan marcando la semana en el Área Metropolitana, con jornadas agobiantes y nubosidad variable; el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la atención puesta en el impacto del calor sobre la población
Las alertas por calor extremo siguen vigentes en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los próximos días estarán dominados por marcas térmicas elevadas, con máximas que volverán a ubicarse por encima de los 30°C y escaso alivio nocturno.
El organismo advirtió que este tipo de condiciones puede afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que recomendó reforzar la hidratación, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar atención a los síntomas asociados al golpe de calor.
Cómo estará el clima durante la semana
Este martes se presenta con una mínima de 22°C y una máxima de 33°C, con tiempo soleado y presencia de nubes durante el mediodía y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá mayormente cubierto.
El miércoles mostrará un leve descenso térmico: se prevé una mínima de 23°C y una máxima de 30°C, con nubosidad desde la madrugada, algo de sol en las horas centrales y una noche más despejada.
Para el jueves, el termómetro volverá a subir hasta los 33°C, con una mínima de 24°C y condiciones de sol combinado con nubes. El viernes, en tanto, mantendría una jornada similar, con mínima de 24°C, máxima de 30°C y cielo parcialmente nublado.
Cómo estará el clima el fin de semana
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|Viento
Sábado
Mín. 22°C - Máx. 31°C
0%
0 km/h
Domingo
Mín. 22°C - Máx. 30°C
0%
42 - 50 km/h
El sábado llegaría con un leve respiro térmico: la mínima sería de 22°C y la máxima alcanzaría los 31°C, bajo un cielo mayormente nublado y con escasa presencia de sol.
El domingo continuaría en la misma línea, con temperaturas que oscilarán entre 22°C y 30°C, y nubosidad persistente durante todo el día.
Cómo evitar un golpe de calor
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).
- Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerir frutas y verduras.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
