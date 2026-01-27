LA NACION

Siguen las alertas por calor extremo: cómo estará el clima en Buenos Aires

Las altas temperaturas continúan marcando la semana en el Área Metropolitana, con jornadas agobiantes y nubosidad variable; el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la atención puesta en el impacto del calor sobre la población

El Servicio Meteorológico Nacional brindó recomendaciones para evitar un golpe de calor

Las alertas por calor extremo siguen vigentes en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los próximos días estarán dominados por marcas térmicas elevadas, con máximas que volverán a ubicarse por encima de los 30°C y escaso alivio nocturno.

El organismo advirtió que este tipo de condiciones puede afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que recomendó reforzar la hidratación, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar atención a los síntomas asociados al golpe de calor.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Cómo estará el clima durante la semana

Este martes se presenta con una mínima de 22°C y una máxima de 33°C, con tiempo soleado y presencia de nubes durante el mediodía y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá mayormente cubierto.

El miércoles mostrará un leve descenso térmico: se prevé una mínima de 23°C y una máxima de 30°C, con nubosidad desde la madrugada, algo de sol en las horas centrales y una noche más despejada.

Para el jueves, el termómetro volverá a subir hasta los 33°C, con una mínima de 24°C y condiciones de sol combinado con nubes. El viernes, en tanto, mantendría una jornada similar, con mínima de 24°C, máxima de 30°C y cielo parcialmente nublado.

Cómo estará el clima el fin de semana

DíaTemperaturaProbabilidad de precipitaciónViento
Sábado
Mín. 22°C - Máx. 31°C
0%
0 km/h
Domingo
Mín. 22°C - Máx. 30°C
0%
42 - 50 km/h

El sábado llegaría con un leve respiro térmico: la mínima sería de 22°C y la máxima alcanzaría los 31°C, bajo un cielo mayormente nublado y con escasa presencia de sol.

El domingo continuaría en la misma línea, con temperaturas que oscilarán entre 22°C y 30°C, y nubosidad persistente durante todo el día.

Cómo evitar un golpe de calor

  • Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).
  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerir frutas y verduras.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
